Polizei ermittelt
Messer-Raub in Favoriten: Zwei Türken festgenommen
Nachdem ein 40-jähriger Mann im Bereich des Laaer Waldes von zwei unbekannten Männern mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Bargeldes gezwungen worden war, ergriffen die Täter die Flucht in Richtung Stadtinnere.
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Schnelle Festnahme der Verdächtigen
Dank einer konkreten Personenbeschreibung gelang es Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten, die beiden Verdächtigen im Alter von 19 und 20 Jahren kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe des Tatorts anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Beide Personen stammen aus der Türkei und wurden wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt. Sie befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.
Sicherstellung der Tatwaffe
Auf der Flucht dürften die Beschuldigten die mutmaßliche Tatwaffe weggeworfen haben. Ein Springmesser wurde von den Einsatzkräften in Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt.
Ermittlungen laufen an
Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.
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