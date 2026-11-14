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Polizei ermittelt

Messer-Raub in Favoriten: Zwei Türken festgenommen

Phillip Platzer
von
Polizistin steht neben Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht in Wien.
© APA/EVA MANHART
Ein 40-jähriger Mann ist am Samstag im zehnten Wiener Gemeindebezirk Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Zwei junge Tatverdächtige wurden nach einer kurzen Flucht von der Polizei festgenommen.
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Nachdem ein 40-jähriger Mann im Bereich des Laaer Waldes von zwei unbekannten Männern mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Bargeldes gezwungen worden war, ergriffen die Täter die Flucht in Richtung Stadtinnere.

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Schnelle Festnahme der Verdächtigen

Dank einer konkreten Personenbeschreibung gelang es Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten, die beiden Verdächtigen im Alter von 19 und 20 Jahren kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe des Tatorts anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Beide Personen stammen aus der Türkei und wurden wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt. Sie befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Sicherstellung der Tatwaffe

Auf der Flucht dürften die Beschuldigten die mutmaßliche Tatwaffe weggeworfen haben. Ein Springmesser wurde von den Einsatzkräften in Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt.

Ermittlungen laufen an

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.

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