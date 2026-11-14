Neue Regel soll Raser abschrecken

Der Fleckerlteppich bei Verkehrsstrafen endet: Ab dem ersten Jänner 2027 gelten in ganz Österreich einheitliche Tarife für Anonymverfügungen – und die fallen deutlich höher aus als bisher.

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Was bisher je nach Bundesland unterschiedlich viel gekostet hat, wird bald auf dem jeweils höchsten bisherigen Landesniveau angeglichen. Die Bundesregierung hatte bereits Mitte Juni eine entsprechende Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) samt Anpassung der Anonymverfügungsverordnung zur Begutachtung vorgelegt, nun steht der Beschluss fest. Konkret werden Anonymverfügungen – also jene Strafzettel, die direkt ohne persönliche Zustellung im Postkasten landen ab 1. Jänner 2027 österreichweit vereinheitlicht. Im Durchschnitt bedeutet diese Anpassung, dass Verkehrsstrafen um rund 50 Prozent anziehen.

Hohe Strafen für Temposünder

Besonders tief müssen künftig Autofahrerinnen und Autofahrer in die Tasche greifen, die deutlich zu schnell unterwegs sind. Wer das Tempolimit um mehr als 30 km/h überschreitet, bewegt sich künftig in einem Strafrahmen von 200 bis 5.000 Euro statt wie bisher zwischen 150 und 5.000 Euro. Noch empfindlicher wird es bei über 40 km/h zu viel im Ortsgebiet oder mehr als 50 km/h außerhalb: Hier steigt der Rahmen von derzeit 300 bis 5.000 Euro auf 400 bis 6.000 Euro.

Der Hintergrund für diese Verschärfung ist eine negative Unfallbilanz aus dem Jahr 2025. Laut den vorliegenden Daten ging der Anteil an Verletztenunfällen durch nicht angepasste Geschwindigkeit von rund 14 Prozent im Jahr 2024 auf über 16 Prozent im Jahr 2025 hoch. Bei rund einem Drittel aller tödlichen Unfälle war überhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache. Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) findet dafür klare Worte: "Jeder tödliche Verkehrsunfall ist einer zu viel! Sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten wird leider nach wie vor als Kavaliersdelikt gesehen. Die Realität zeigt jedoch, dass es einer der Hauptgründe für tödliche Verkehrsunfälle ist. Damit muss endlich Schluss sein!"

Tarife für Parken und Rechtsfahrgebot

Auch bei Vergehen ohne direkten Bezug zur Verkehrssicherheit hat das BMIMI bereits im Juni angekündigt, die Strafen auf dem höchsten bestehenden Landesniveau einzupendeln. Wer sein Auto im Halte- und Parkverbot abstellt oder in der Kurzparkzone auf die Parkscheibe vergisst, zahlt künftig 60 Euro. Das Einfahren in eine Kreuzung bei gelber Ampel schlägt mit 70 Euro zu Buche.

Mit 80 Euro wird es geahndet, wenn man im Ortsgebiet mit 61 km/h geblitzt wird oder bei einer Stopptafel nicht komplett stehen bleibt. Wer auf Autobahnen das Rechtsfahrgebot missachtet, muss ab Jänner 2027 sogar 100 Euro berappen.

Kritik vom ÖAMTC-Chefjuristen

Während Länder und Fachleute schon seit Jahren auf eine Angleichung der Strafkataloge pochen, kommt vom ÖAMTC deutlicher Gegenwind zur Höhe der neuen Sätze. Chefjurist Martin Hoffer kritisiert, die Steigerung liege "deutlich über der Inflationsrate" und warnt davor, auf diesem Weg Budgetlöcher stopfen zu wollen: "Es ist weder realistisch noch redlich, dass man damit rechnet, dass Menschen strafbare Handlungen setzen, und auf diese Weise ein Budget sanieren möchte."

Zudem ortet Hoffer bei den Organmandaten – also Strafen, die direkt vor Ort bei einer Polizeikontrolle kassiert werden – nach wie vor eine Lücke. "Auch hier fehlt bislang eine bundesweite Einheitlichkeit", merkt Martin Hoffer an. Er begrüßt zwar eine Harmonisierung, stellt aber unmissverständlich klar: "Einheitlichkeit darf nicht automatisch höhere Strafen bedeuten."

Keine Änderungen bei Lenkererhebungen

Unangetastet bleibt hingegen das Prozedere, sobald eine Lenkererhebung ins Spiel kommt. Wird eine Anonymverfügung nicht bezahlt oder zieht ein schwerer Verstoß ein ordentliches Verwaltungsstrafverfahren nach sich, richtet sich die Strafe gegen eine konkrete Person. Bei den daraus resultierenden Strafverfügungen und Straferkenntnissen gilt auch weiterhin der jeweilige Strafrahmen.