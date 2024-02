Nächste Klatsche für Tuchel: Bayern verlieren auch in Bochum

Der FC Bayern München ist offiziell in der Krise.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor am Sonntag in der Bundesliga auch beim VfL Bochum mit 2:3. Es war die dritte Niederlage in Folge für die Elf von Trainer Thomas Tuchel, für den es nun eng werden könnte. Kevin Stöger verzeichnete für Bochum einen Treffer und einen Assist. ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch rettete indes dem SC Freiburg ein 3:3 gegen Frankfurt. Bei der Eintracht verletzte sich Sasa Kalajdzic.

Jamal Musiala hatte die angeschlagenen Münchner, die zuletzt in Leverkusen (0:3) und bei Lazio Rom (0:1) Pleiten kassiert hatten, zunächst in Front geschossen (14.). Doch die Bochumer drehten noch vor der Pause die Partie. Takuma Asano und Keven Schlotterbeck per Kopf nach Stöger-Eckball stellten auf 2:1 für den Außenseiter.

In der zweiten Hälfte kassierte Dayot Upamecano seinen zweiten Platzverweis binnen vier Tagen. Nach glatt Rot am Mittwoch gegen Lazio in der Champions League flog der Franzose diesmal wegen wiederholten Foulspiels mit der Ampelkarte vom Platz. Sein zweites Gelb-Foul hatte zudem einen Elfmeter zur Folge, den Stöger zum 3:1 verwandelte. Im Anschluss gelang den Bayern trotz guter Möglichkeiten nur mehr ein Treffer durch Harry Kane.

Die Münchner, die damit eine Woche des Grauens hinter sich haben, haben bereits acht Zähler Rückstand auf Leader Leverkusen. Die Bochumer um Trainer Thomas Letsch hingegen verbesserten sich auf Rang elf und haben bereits neun Punkte Abstand zur Abstiegszone.