Hammer-Gerücht um Thomas Tuchel

Der scheidende Bayern-Trainer könnte schon im Sommer zu einem Top-Club wechseln.

Noch ist Thomas Tuchel Trainer des FC Bayern München und kracht dabei am Dienstag im Champions-League-Halbfinale auf Real. Im Sommer trennt sich der deutsche Rekordmeister dann aber bekanntlich nach nur 15 Monaten vom 50-Jährigen.

Interesse aus England

Um seine Zukunft Sorgen machen muss sich Tuchel aber wohl nicht. Der ehemalige Chelsea-Trainer ist vor allem in England weiter gefragt und könnte schon im Sommer einen neuen Verein übernehmen. Wie mehrere englische und deutsche Medien berichten, zeigt Manchester United bereits Interesse am 50-Jährigen. Der englische Rekordmeister spielt eine durchwachsene Saison und liegt aktuell nur auf Platz 6 der Premier League. Trainer Erik ten Hag steht schwer in der Kritik und könnte bereits im Sommer abgelöst werden.

Wie der kicker berichtet, ist vor allem United-Miteigentümer James Ratcliffe ein großer Fan von Tuchel. Die Verantwortlichen sollen beim Deutschen sogar schon angefragt haben, ob er sich eine Rückkehr auf die Insel vorstellen kann. Noch ist allerdings nichts entschieden: Tuchel konzentriert sich derzeit noch ausschließlich auf seine Arbeit in München und will mit den Bayern die Königsklasse gewinnen.