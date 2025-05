ÖFB-Tormann vor Wechsel zu Europacup-Starter

Gerade auf der Torwart-Position ist das ÖFB-Team derzeit gut aufgestellt. Ein Rangnick-Kandidat zwischen den Pfosten steht nun vor dem Wechsel zu einem Europacup-Starter.

Langsam beginnt sich das Transfer-Karussell in ganz Europa zu drehen. Die ersten Entscheidungen sind bereits gefallen. Während international vor allem große Namen, wie Florian Wirtz oder Leroy Sané das Geschehen prägen, steht auch für einige ÖFB-Teamspieler ein Tapetenwechsel am Programm.

Vor allem auf der hart umkämpften Tormann-Position ist Spielzeit extrem wichtig. Vor einem Jahr waren Niklas Hedl, Patrick Pentz und Heinz Lindner bei der EURO im Kader. Mit Salzburgs Alexander Schlager, England-Legionär Daniel Bachmann und LASK-Talent Tobias Lawal gibt es insgesamt sechs Kandidaten, die ihr Können bereits unter Beweis gestellt haben.

Bei einem Spieler aus diesem Sextett steht in diesem Sommer ein Wechsel bevor. Laut Medienberichten soll der Wechsel sogar schon fix sein. Heinz Lindner verlässt mit 34 Jahren den FC Sion und wird bei einem Europa-League-Starter anheuern.

Vierte Schweiz-Station

Der Austria-Meister-Tormann geht nach Stationen bei Frankfurt, Zürich, Wehen Wiesbaden, Basel, Saint-Gilloise und Sion zu seinem vierten Klub in der Schweiz. Der 37-fache Teamspieler, der zuletzt beim FC Sion nur auf der Bank saß, wird nächstes Jahr für die Young Boys Bern auflaufen.

Der Traditionsverein konnte heuer den Meistertitel nicht verteidigen und steht vor dem Umbruch. Nach Platz 3 in der abgelaufenen Saison muss man in der Europa-League-Quali starten und verliert mehrere Millionen an Startgeld aus der Königsklasse.

Der langjährige Stamm-Keeper David von Ballmoos soll den Verein verlassen. Dennoch würde Lindner auch in Bern als Ersatzmann fungieren. Die unangefochtene Nummer 1 bei den Young Boys ist der 22-jährige Schweizer Teamspieler Marvin Keller. Zuletzt gab es auch Gerüchte, dass Lindner nach Österreich zurückkehren würde, das dürfte aber damit vorerst kein Thema sein.