Wildes Transfer-Gerücht um Cristiano Ronaldo (40)

Sehen wir den Superstar bei der Klub-WM in den USA?

Die Transfer-Gerüchte um Cristiano Ronaldo reißen nicht ab. Der portugiesische Superstar soll bei Al-Nassr nicht mehr richtig glücklich sein und denkt laut der spanischen Marca ernsthaft über eine Wüsten-Flucht nach.

Ronaldo will zur Klub-WM

Eine wichtige Überlegung spielt dabei die Klub-WM im Juni, an der Ronaldo unbedingt teilnehmen will. Laut Marca sollen dabei einige Teilnehmer Interesse am 40-Jährigen zeigen. Konkret nennt die spanische Sportzeitung dabei Botafogo aus Brasilien und Wydad Casablanca aus Marokko. Möglich sei dabei auch eine Verpflichtung extra für die Klub-WM.

Für den Stellenwert des Turniers wäre eine Teilnahme Ronaldos eine Sensation. Dabei könnte es auch zum letzten Mal zu einem Aufeinandertreffen mit Lionel Messi kommen, der mit Inter Miami an der WM teilnimmt.

Klappt es nicht mit einer WM-Teilnahme, dann könnte Ronaldo auch nach Europa zurückkehren. Zuletzt wurde etwa über eine Rückkehr zu seinem Jugendverein Sporting Lissabon spekuliert.