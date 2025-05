Es ist Fix: Xabi Alonso wird neuer Real-Trainer

Was lange gemunkelt wurde, ist jetzt offiziell: Xabi Alonso wird neuer Trainer von Real Madrid! Nach seinem Mega-Erfolg mit Bayer Leverkusen zieht es den Spanier zurück zu den „Königlichen“.

Was für ein Wochenende bei den Königlichen! Erst der tränenreiche Abschied von Luka Modrić und Carlo Ancelotti am Samstag – dann am Sonntag die Nachricht, die Millionen Real-Fans weltweit jubeln lässt: Xabi Alonso übernimmt das Kommando bei Real Madrid.

Der Erfolgstrainer von Bayer Leverkusen unterschreibt einen Dreijahresvertrag und kehrt damit dorthin zurück, wo seine große Karriere einst Fahrt aufnahm. In der Saison 2013/14 war Alonso unter Ancelotti noch selbst Regisseur im Mittelfeld der Blancos – jetzt tritt er in dessen Fußstapfen auf der Trainerbank. Eine spektakuläre Heimkehr!

Ablöse? Teuer – aber historisch!

Für den 43-Jährigen greift Real tief in die Tasche. Zwar kursieren unterschiedliche Zahlen, doch sicher ist: Alonso gehört jetzt zum Kreis der teuersten Trainer der Fußballgeschichte!

Laut Kicker liegt die Ablöse bei 12 bis 15 Mio. Euro, COPE spricht von rund 8 Mio., die Bild sogar von "nur" 5 bis 10 Mio. Euro. In Leverkusen soll eine Ausstiegsklausel gegriffen haben – oder ein Gentleman’s Agreement mit Bayer. Die Werkself jedenfalls bestätigte, dass sie Alonsos Wechselwunsch akzeptiert und den Vertrag vorzeitig aufgelöst hat.

Jetzt geht’s richtig los

Am Montag um 12.30 Uhr wird Alonso in der Ciudad Real Madrid offiziell vorgestellt. Dann will der neue Chef auch gleich erste Worte zur Marschroute bei den Königlichen verlieren. Fakt ist: Bei der anstehenden Klub-WM steht Alonso schon an der Seitenlinie – mit dem Ziel, direkt den ersten Titel zu holen