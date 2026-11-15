Nicht nur Neuschnee: Jetzt kommt der 200km/h-Sturm

Ab Dienstag zieht der Jetstream über Europa. In Österreich und im gesamten Alpenraum kündigt sich damit eine turbulente zweite Novemberhälfte an.

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In rund zehn Kilometern Höhe sorgt der kräftige Windband-Jetstream ab Dienstag für eine ausgesprochen dynamische Entwicklung über Europa. Die berechneten Windgeschwindigkeiten erreichen dabei teilweise Werte von über 200 km/h. Auch in rund 1.500 Metern Höhe zeigen sich stellenweise enorme Windgeschwindigkeiten zwischen 120 und 150 km/h. Neben bis zu 50cm Neuschnee in den Bergen wird es also auch sehr stürmisch.

Jetstream wandert nach Süden

Zur Wochenmitte verlagert sich der kräftige Jetstream weiter Richtung Südeuropa und in den Mittelmeerraum. Bei derartigen Wetterlagen müssen Meteorologen mögliche Schnellläufer im Auge behalten. Dabei handelt es sich um kleine, rasch ziehende Tiefdruckgebiete, die sich unter günstigen Bedingungen kräftig entwickeln und regional schwere Sturmböen bringen können.

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Offene Fragen beim Wetter

Ob sich tatsächlich ein solcher Schnellläufer bildet, ist derzeit allerdings noch völlig offen. Für Österreich und den gesamten Alpenraum bedeutet diese Gemengelage jedenfalls eine ziemlich turbulente zweite Novemberhälfte. Da in dieser Wetterlage einiges an Potenzial steckt, bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.