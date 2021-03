Impfstoffe gegen Mutationen sollen noch schneller zugelassen werden

Für die Einreichung eines Impfstoffes bei der EMA sind künftig weniger Daten nötig.

Die EU-Kommission hat den Weg für schnellere Zulassungen von Impfstoffen frei gemacht, die an neue Coronavirus-Varianten angepasst sind. "Wir müssen darauf vorbereitet sein, Impfstoffe so schnell wie möglich anzupassen, um auf neue und potenziell impfstoffresistente Varianten zu reagieren", erklärte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Mittwoch.

Deshalb sollen Hersteller bereits zugelassener Corona-Vakzine künftig für die Zulassung angepasster Mittel weniger Daten bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA einreichen müssen. Coronavirus-Mutanten haben sich mittlerweile europa- und weltweit ausgebreitet. Die Impfstoffhersteller gehen bei den weit verbreiteten britischen, brasilianischen und südafrikanischen Varianten bisher zumindest von einer nur leicht eingeschränkten Wirksamkeit ihrer Mittel aus. Dennoch könnten Anpassungen bald erforderlich sein, "um die Wirksamkeit (...) zu gewährleisten", erklärte die Kommission.