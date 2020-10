Jetzt soll Lutscher-Test für Kinder in Wien kommen

Gurgeltest-Miterfinderin Manuela Födinger arbeitet an der Entwicklung.

In der Stadt Wien wird gerade an einem speziellen Coronavirus-Test für Kinder gearbeitet: Konkret handelt es sich dabei um einen Lutscher-Test. Beteiligt daran ist die Leiterin des Instituts für Labordiagnostik in der Wiener Klinik Favoriten, Manuela Födinger, die bereits den Gurgeltest miterfunden hat.

Die Idee hinter dem Lutscher-Test: Kinder sollen lutschen, das darunterliegende Material saugt eine Speichelprobe auf. Die Auswertung soll wie bei den gängigen Nasen-Rachen-Abstrichen mittels PCR-Verfahren erfolgen, berichtete ein Sprecher des Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) der APA am Dienstag.

Wann der Lutschertest allerdings im Einsatz sein wird, ist noch offen. "Wir arbeiten daran. Er ist noch in Entwicklung", so der Sprecher des Gesundheitsstadtrats