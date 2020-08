Rekord-Anstieg: Schon wieder fast 300 Corona-Neuinfektionen

Im 24-Stunden-Vergleich wurde ein Zuwachs von 295 Corona-Neuinfektionen österreichweit verzeichnet. 146 Neuinfektionen entfallen auf Wien.

Wien. In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 295 Corona-Neuinfektionen vermeldet. Dabei gab es alleine in Wien 146 Neuinfektionen. Aus Krisenstabskreisen hieß es gegenüber oe24, dass die Zahlen jedoch noch nicht die Testergebnisse der Corona-Teststraße vor dem Happel-Stadion beinhalten. Die restlichen Neuinfektionen teilen sich folgendermaßen auf die Bundesländer auf: Tirol (41), Oberösterreich (37), Niederösterreich (32), Steiermark (25), Vorarlberg (4) und Kärnten (4).

Lage in Niederösterreich Niederösterreich: Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich ist bis Dienstagfrüh um weitere 32 auf 3.652 gestiegen. 3.304 Personen, um 16 mehr als am Montag, galten laut Sanitätsstab als genesen. Unverändert 108 Todesopfer waren im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen zu beklagen. Aktuell gab es somit 240 Coronavirus-Patienten im Bundesland, 182.207 Testungen wurden bisher durchgeführt.