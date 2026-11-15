Österreich steigt auf – jetzt baut die UEFA alles um

Österreich ist zurück in Liga A. Dort wartet ab 2028/29 ein neuer Modus. Auch die EM-Qualifikation verändert sich durch die UEFA-Reform.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Aufstieg ist geschafft, doch bei Österreichs Rückkehr sieht die Nations League anders aus: Mit dem 1:0 gegen Irland am Samstag in Linz hat das Team von Ralf Rangnick seinen Platz in Liga A gesichert. Für die nächste Austragung 2028/29 baut die UEFA den Bewerb um. Eine komplette Spielklasse fällt weg, die Gruppen werden größer – und das gewohnte Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner verschwindet.

Liga A wächst, Liga D verschwindet

Die höchste Spielklasse wird von 16 auf 18 Mannschaften erweitert. Auch Liga B umfasst künftig 18 Teams. Alle übrigen Nationen spielen in Liga C, die bisherige Liga D wird abgeschafft.

Die Einteilung richtet sich nach der Gesamtrangliste der laufenden Nations League nach Abschluss der Entscheidungsspiele. Österreich hat seine Aufgabe bereits erledigt: Als Gruppensieger ist das ÖFB-Team direkt aufgestiegen.

Österreich erspart sich zwei Entscheidungsspiele

Damit bleibt der Rangnick-Elf ein Aufstiegs-Play-off im März 2027 erspart. Das abschließende Gruppenspiel gegen Israel am Dienstag hat auf den Gruppensieg keinen Einfluss mehr.

Für die Zweitplatzierten der Liga B bleibt dagegen noch eine Aufstiegschance. Sie treffen in Hin- und Rückspiel auf die beiden schlechtesten Gruppendritten und die beiden besten Gruppenvierten aus Liga A. Die Mannschaften aus Liga B haben zunächst Heimrecht.

Fünf Gegner, aber weiterhin sechs Spiele

Ab 2028/29 verschwinden die gewohnten Vierergruppen. Stattdessen sind grundsätzlich Sechsergruppen vorgesehen. Österreich trifft damit auf fünf verschiedene Gegner, bestreitet aber weiterhin nur sechs Partien.

Möglich macht das eine Änderung am Spielplan: Gegen vier Nationen wird jeweils einmal gespielt. Nur gegen den fünften Gegner gibt es ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Wer Österreich zugelost wird und welche Duelle daheim stattfinden, steht noch nicht fest.

Auch der Weg zur EM wird neu geordnet

Die Nations League bekommt zudem mehr Einfluss auf die EM-Qualifikation. Künftig wird diese in zwei Ebenen organisiert: Die 36 Mannschaften aus Liga A und B bilden die erste Ebene, die übrigen Nationen spielen in der zweiten.

Österreich gehört damit zur oberen Ebene im Rennen um die EM-Tickets. Der Aufstieg bringt in dieser Frage allerdings keinen zusätzlichen Vorteil gegenüber Liga B: Beide Spielklassen sind im neuen Qualifikationsmodell derselben Ebene zugeordnet.