IM ORF
ÖFB-Job für Stöger? »Wollt’s mich anbringen oder was?«
Der Name fällt, Peter Stöger kontert sofort. Ob er sich denn als neuer ÖFB-Sportdirektor beworben habe, wird der Trainer nach Österreichs 1:0 gegen Irland im ORF gefragt. Seine Antwort: "Wollt’s mich anbringen oder was?"
ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll greift den Spruch auf: "Nein, damit du die Möglichkeit hast, das jetzt noch einmal zu betonen." Eine Bewerbung Stögers wird in dem Gespräch nicht bestätigt. Zur laufenden Suche liefert Pröll dagegen konkrete Zahlen und einen Zeitplan.
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Knapp 30 Bewerber, Entscheidung noch heuer
"Es haben sich knapp 30 Personen beworben. Ich habe bis jetzt noch gar nicht in die Liste hineingeschaut", erklärt Pröll. Zunächst soll ein Headhunter die Vorauswahl treffen und dem Verband eine engere Kandidatenliste vorlegen.
Schon Ende November könnte die Entscheidung fallen. "Ende November kommen wir dann in die Entscheidungsphase. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Entscheidung noch Ende November, jedenfalls aber in diesem Jahr treffen können."
Welche Namen auf der Liste stehen, bleibt offen. Stöger wird zwar im Interview angesprochen, von Pröll aber nicht als Kandidat genannt.
Pröll will keine Namen nach außen tragen
Dass er selbst die Liste noch nicht durchgesehen habe, begründet Pröll mit dem bewusst gewählten Verfahren. Dabei lässt er Kritik am früheren Umgang mit internen Informationen erkennen.
"Das ist ja der Sinn dieses Prozesses: dass nicht wie früher beim ÖFB alles hin- und hergeschickt und nach außen getragen wird, sondern dass man das ordentlich macht, wie es in der Wirtschaft üblich ist."
Abschiedsspiel für Arnautović kommt
Eine klare Zusage gibt Pröll bei einem anderen Thema: Marko Arnautović soll ein Abschiedsspiel bekommen. "Ja, definitiv", antwortet der Aufsichtsratschef auf die entsprechende Frage.
"Er hat Unglaubliches für den österreichischen Fußball geleistet." Einen Termin nennt Pröll noch nicht. Bei der Planung soll der Spielplan der EM-Qualifikation berücksichtigt werden.
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