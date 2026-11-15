oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

ORF-Star vermisst

"Ski-Weltcup ohne Rainer Pariasek ist fad!"

Phillip Platzer
von
Zwei Männer im Anzug und mit Fliege stehen lächelnd auf einem roten Teppich vor Fotowand.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Mit den Slalom-Rennen in Levi nimmt der Ski-Weltcup volle Fahrt auf. Doch einer fehlt: ORF-Moderator Rainer Pariasek. Der Anchorman geht den Ski-Fans vor dem TV-Gerät sichtlich ab.
OE24 auf Google bevorzugen

"Also der Weltcup ohne Pariasek ist schon fad. Er fehlt einfach", lautet das Urteil eines Facebook-Users.

Auch interessant

Alte Bauernregel macht Frost-Prognose für den Winter

Rapid-Fans machen ÖFB Strich durch die Rechnung

Neuer Job: Rangnick gründet eigene Firma

In Finnland begleiten Karina Toth und Thomas Sykora durch das Ski-Programm. Die großen Emotionen fehlen. "Das macht den Weltcup eigentlich aus, aber die Moderation war irgendwie so kalt wie die Temperaturen", kommentiert ein weiterer Social-Media-Nutzer.

Moderatorin Toth machte ihren Job zwar tadellos, bei den Interviews fehlte aber die "Schrulligkeit von Pariasek", heißt es auf Facebook weiter.

Weder Siegerin Emma Aicher noch die Zweitplatzierte Lara Colturi jubelten beim ORF-Interview groß.

Ganz ohne Pariasek mussten die Fans aber nicht auskommen, immerhin moderierte der 62-Jährige den Nations-League-Hit zwischen Österreich und Irland aus Linz.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nach der 9. OP: Das war in Vonns Bein

Genial! Kathi Truppe flitzt auf's Slalom-Stockerl

Ski-Drama: Für Schweizer Star endet Saison vor Start

"Ski-Weltcup ohne Rainer Pariasek ist fad!"

Wer holt sich das Shiffrin Abo-Rentier in Levi?

Kriechmayr: "Dann bringt meine Frau die Kohle heim ..."

Tschofenig: Sushi-Essen in Sapporo als Ziel

Nach RTL-Coup plant Braathen Slalom-Samba

Julia Scheib: ÖSV-Star verrät Verlobung

"Herzzerreißend!" Todes-Drama erschüttert Mikaela Shiffrin