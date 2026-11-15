ORF-Star vermisst
"Ski-Weltcup ohne Rainer Pariasek ist fad!"
"Also der Weltcup ohne Pariasek ist schon fad. Er fehlt einfach", lautet das Urteil eines Facebook-Users.
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In Finnland begleiten Karina Toth und Thomas Sykora durch das Ski-Programm. Die großen Emotionen fehlen. "Das macht den Weltcup eigentlich aus, aber die Moderation war irgendwie so kalt wie die Temperaturen", kommentiert ein weiterer Social-Media-Nutzer.
Moderatorin Toth machte ihren Job zwar tadellos, bei den Interviews fehlte aber die "Schrulligkeit von Pariasek", heißt es auf Facebook weiter.
Weder Siegerin Emma Aicher noch die Zweitplatzierte Lara Colturi jubelten beim ORF-Interview groß.
Ganz ohne Pariasek mussten die Fans aber nicht auskommen, immerhin moderierte der 62-Jährige den Nations-League-Hit zwischen Österreich und Irland aus Linz.
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