Ski-Drama: Für Schweizer Star endet Saison vor Start

Noch vor wenigen Tagen schien der lange Leidensweg überwunden. Jetzt trifft eine Schweizer Ski-Hoffnung der nächste schwere Rückschlag.

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Für Mélanie Meillard ist die Ski-Saison beendet, noch bevor sie richtig begonnen hat. Die 28-jährige Schweizer Slalomspezialistin hat sich bei einem Trainingssturz in Levi das Kreuzband im rechten Knie gerissen und beide Menisken verletzt. Das ergaben MRI-Untersuchungen in Genf, wie Swiss-Ski mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Freitag beim Aufwärmen für den ersten Weltcup-Slalom des Winters. Nach Angaben von Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor rutschte Meillard bereits im ersten Trainingslauf der rechte Ski weg. Die Schweizerin geriet in Rücklage, der Ski baute Druck auf und das Knie verdrehte sich.

Zunächst war vom Verband lediglich eine Distorsion des Kniegelenks gemeldet worden. Der Schweizer "Blick" berichtete allerdings noch am Freitagnachmittag über den Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Nun ist das Ausmaß der Verletzung bekannt.

Erst vor wenigen Tagen wieder schmerzfrei

Besonders bitter ist der Zeitpunkt. Meillard hatte sich gerade erst aus einer langen Leidenszeit zurückgekämpft. Bereits 2018 erlitt sie vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang einen Kreuzbandriss im linken Knie. Das eingesetzte Spendertransplantat wurde vom Körper abgestoßen, eine weitere Operation folgte.

Melanie Meillard erlitt einen Kreuzbandriss. © Getty Images

In der vergangenen Saison machte ihr vor allem das rechte Knie Probleme. Die Schmerzen waren zeitweise so stark, dass selbst Treppensteigen zur Belastung wurde.

Mit dem ehemaligen Schweizer Fußball-Nationalspieler Stéphane Grichting als neuem Konditionstrainer arbeitete Meillard im Sommer gezielt an ihrer körperlichen Verfassung. Die Beschwerden verschwanden. Noch am Donnerstag berichtete der "Blick" über ihren erfolgreichen Neuaufbau und ihre Hoffnungen auf eine bessere Saison.

Nur einen Tag später folgte der verhängnisvolle Trainingssturz.

Zweites Kreuzband-Drama für Meillard

Für die neue Saison hatte sich die Schwester von Slalom-Weltmeister und Olympiasieger Loïc Meillard ganz auf den Slalom konzentriert. Den Riesentorlauf wollte sie vorerst aus ihrem Programm streichen.

In Levi hatte die Schweizerin 2023 und 2024 jeweils Rang sieben belegt. Bei den Olympischen Spielen 2026 erreichte sie im Slalom ebenfalls den siebenten Platz. Den vergangenen Winter beendete sie als 16. der Slalom-Weltcupwertung.

Statt um Spitzenplätze zu kämpfen, steht Meillard nun erneut vor einer langen Rehabilitation. Ob eine Operation erforderlich ist und wann diese stattfinden könnte, wurde zunächst nicht bekanntgegeben.