Genial! Kathi Truppe flitzt auf's Slalom-Stockerl

Toller Auftakt für die ÖSV-Damen in die Slalom-Saison! Katharina Truppe fuhr von Platz sechs im zweiten Durchgang noch auf Rang drei und somit auf das Podest. Der Sieg ging an Emma Aicher (Deutschland) vor Lara Colturi (Albanien).

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Die Kärntnerin Katharina Truppe hat den Slalom-Weltcup des alpinen Ski-Winters mit einem Podestplatz begonnen. Die 30-Jährige wurde am Samstag in Levi exakt 0,5 Sekunden hinter der deutschen Siegerin Emma Aicher Dritte. Die zweitplatzierte Lara Colturi hatte ein Guthaben von sieben Hundertstel auf Truppe. Die Niederösterreicherin Katharina Huber wurde Neunte (+1,89 Sek.). Für Aicher ist es der erste Sieg in einem Technikrennen, sie liegt mit Colturi im Gesamtweltcup voran.

Die im Vorwinter reihenweise in die Top fünf gekommene Truppe hatte in Lauf eins einen gröberen Fehler und war trotzdem direkt vor Huber auf Rang fünf gelegen. In der Entscheidung markierte die ÖSV-Läuferin klare Laufbestzeit. "Ich bin sehr glücklich. Es freut mich riesig, ich bin im Zweiten echt gut runtergekommen", sagte Truppe im ORF-Interview. "Ich habe ruhig meine Ski liegengelassen und nicht großartig herumprobiert. Ich habe gewusst, im Steilen muss ich es ein bisschen aktiver probieren. Nach der letzten Saison möchte man anschließen, das ist mir sehr gut gelungen."

Aicher war schon nach Lauf eins vor Colturi vorangelegen, die 23-Jährige feierte ihren insgesamt sechsten Weltcupsieg. Beim Weltcup-Auftakt vor drei Wochen in Sölden war sie hinter Colturi Dritte gewesen. Die am Rettenbachferner siegreich gebliebene US-Amerikanerin Paula Moltzan schied diesmal im ersten Durchgang aus. Aicher reagierte auf den Sieg bekannt nüchtern: "Es fühlt sich sehr gut an. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann mein Skifahren mitnehmen, an dem weiterarbeiten. Ich überlege nicht viel, ich fahre ganz einfach."

Erste Levi-Siegerin seit 2014 neben Shiffrin, Vlhova

Erstmals übrigens seit 2014 heißt die Siegerin eines Levi-Slaloms nicht Mikaela Shiffrin oder Petra Vlhova. Während die US-Amerikanerin Shiffrin das Rennen diesmal wegen verstärkter Konzentration auf die Speed-Disziplinen ausließ, kam die Slowakin Vlhova nach langer Verletzungspause in ihrem ersten Weltcup-Torlauf nach rund drei Jahren auf Platz 16 (+2,43). "Ganz zufrieden bin ich nicht, aber ich bin glücklich, im Slalom-Weltcup zurück zu sein", erklärte die 31-Jährige. Zuletzt hatte 2014 mit der Slowenin Tina Maze eine andere Läuferin im finnischen Skiort gewonnen.

Ihre ersten Weltcup-Punkte holte Valentina Rings-Wanner. Die Tirolerin war bisher immer ausgefallen oder hatte den zweiten Lauf nicht erreicht, diesmal klappte das als Halbzeit-29. In der Entscheidung verbesserte sie sich auf Position 23. "Der Kampf im Kopf - ich habe es nicht geschafft, ihn ganz zu bewältigen", sagte die 21-Jährige über die Nervenanspannung. "Aber danke an Levi, ich freue mich." Ihre engere Landsfrau Franziska Gritsch, sie war im Sölden-Riesentorlauf als einzige klassierte Österreicherin Neunte gewesen, kam auf Platz 25.