Rassismus-Wirbel vor Spanien-Kracher: Tuchel geht auf Reporter los

Vor dem Nations-League-Duell mit Spanien gerät England-Coach Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz in Rage. Auslöser sind verdrehte Aussagen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Noch vor dem Nations-League-Kracher zwischen Spanien und England (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) fliegen die ersten verbalen Giftpfeile. Im Mittelpunkt steht England-Teamchef Thomas Tuchel (53), der bei einer Pressekonferenz in Madrid die Geduld verliert. Für beide Nationen geht es um den Gruppensieg. Doch statt Fußball steht plötzlich eine hitzige Diskussion zwischen den beiden Teamchefs im Mittelpunkt.

Der Deutsche wirft Journalisten vor, seine Aussagen zum Thema Rassismus verdreht und damit eine unnötige Kontroverse ausgelöst zu haben.

Spanien-Coach bestreitet Rassismusproblem

Auslöser war eine Frage an Tuchel, wie England reagieren würde, sollte es während der Partie zu rassistischen Beleidigungen kommen. Hintergrund ist das letzte Gastspiel der Engländer in Madrid im November 2004. Damals waren mehrere schwarze Nationalspieler von Teilen des Publikums rassistisch beschimpft worden.

Tuchel erklärte, er werde seine Spieler möglicherweise noch einmal über die geltenden Anti-Rassismus-Protokolle informieren. Gleichzeitig betonte er, dass er keine Zwischenfälle erwarte.

Spaniens Teamchef Luis de la Fuente wurde anschließend mit den Aussagen konfrontiert und reagierte mit einer bemerkenswerten Behauptung: "Was ich sagen kann und was Sie Thomas ausrichten können: In Spanien gibt es keinen Rassismus. Davon bin ich überzeugt."

Dann legte er nach: "Genauso wie es in England keinen Rassismus gibt, gibt es auch in Spanien keinen. Keiner von uns ist rassistisch."

Die Aussagen sind besonders brisant, weil der spanische Verband erst im Oktober wegen diskriminierender Gesänge bei einem Länderspiel gegen Ägypten bestraft worden war.

Tuchel platzt der Kragen

Als Tuchel wenig später auf die Reaktion seines spanischen Kollegen angesprochen wurde, reagierte er verärgert. Der England-Coach warf den Journalisten vor, seine ursprüngliche Antwort falsch dargestellt zu haben.

"Ich war höflich genug, eine Frage Ihrer Kollegen zu beantworten. Und dann laufen Sie zum anderen Trainer und erzählen ihm, dass ich über Rassismus in Spanien gesprochen hätte", kritisierte Tuchel.

Besonders deutlich wurde er anschließend: "Ich habe nie über Rassismus in Spanien gesprochen. Ich habe höflich eine Frage beantwortet, was passieren würde."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Dann folgte der nächste Vorwurf an die Reporter: "Sie sorgen für eine Menge Verwirrung wegen absolut nichts. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte."

Tuchel stellte klar, dass er bei Auswärtsspielen grundsätzlich mit einer leidenschaftlichen Atmosphäre rechne, nicht aber mit rassistischen Übergriffen.

"Ich erwarte nirgendwo Rassismus. Wenn es passiert, bin ich schockiert. So etwas darf nirgendwo passieren", erklärte der Deutsche.

Erinnerungen an Skandalspiel von 2004

Die Diskussion ist auch deshalb brisant, weil Englands letztes Spiel in Madrid vor 22 Jahren von rassistischen Beschimpfungen überschattet wurde. Damals waren unter anderem Ashley Cole und Shaun Wright-Phillips betroffen.

Seitdem trat England zwar mehrfach in Spanien an, allerdings nicht mehr in der Hauptstadt. Beim heutigen Nations-League-Duell kehrt die Mannschaft erstmals seit 2004 nach Madrid zurück.

Sportlich steht ebenfalls einiges auf dem Spiel. England kann mit einem Sieg den Gruppensieg holen. Spanien hatte das erste Duell im September mit 3:2 gewonnen.