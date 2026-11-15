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Das gab's noch nie

Pochettino schockt mit ManUnited-Trainerstab

Sport Redaktion
von
epa13033831 USA head coach Mauricio Pochettino gestures on the touchline during the FIFA World Cup 2026 group stage match USA against Paraguay, in Los Angeles, California, USA, 12 June 2026. EPA/CHRIS TORRES
© EPA
Mauricio Pochettino ist nur noch eine Partie des USMNT gegen Haiti entfernt, zu Manchester United zu stoßen.
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Sein Trainerstab nimmt dabei langsam Formen an. Doch eine Bestellung wird vermutlich Geschichte bei Manchester United schreiben.

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Nachdem United gemeinsam mit Michael Carrick gleich den Großteil des Backroom–Staffs gefeuert hat – darunter die Klub-Legende Jonny Evans - sind in diesem einige Lücken zu füllen.

Auch Pochettinos Sohn ist dabei

Es wird erwartet, dass Pochettino zahlreiche Mitarbeiter mitnehmen wird. Seine langjährigen Kollegen Jesus Perez, Miguel D’Agostino und Torhüter-Coach Toni Jimenez reisen mit in den roten Teil Manchesters.

Sein Sohn Sebastiano wird als Fitness-Coach mit an Bord sein, doch die eigentliche Sensation ist eine andere. Wie der "Guardian" berichtet, soll auch Silvia Tuya vom US-Team folgen.

Erstmals in 148 Jahren Klubgeschichte

In der 148-jährigen Geschichte Manchester Uniteds gab es bisher noch keine einzige Frau im Trainerstab.

Mit einem Doktortitel in Sportwissenschaften ist die Spanierin ideal ausgerüstet für ihre Rolle als Kraft- und Konditionstrainerin. Eine Rolle, die sie seit 2024 für das US-Team ausübt.

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