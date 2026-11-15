Pochettino schockt mit ManUnited-Trainerstab

Mauricio Pochettino ist nur noch eine Partie des USMNT gegen Haiti entfernt, zu Manchester United zu stoßen.

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Sein Trainerstab nimmt dabei langsam Formen an. Doch eine Bestellung wird vermutlich Geschichte bei Manchester United schreiben.

Nachdem United gemeinsam mit Michael Carrick gleich den Großteil des Backroom–Staffs gefeuert hat – darunter die Klub-Legende Jonny Evans - sind in diesem einige Lücken zu füllen.

Auch Pochettinos Sohn ist dabei

Es wird erwartet, dass Pochettino zahlreiche Mitarbeiter mitnehmen wird. Seine langjährigen Kollegen Jesus Perez, Miguel D’Agostino und Torhüter-Coach Toni Jimenez reisen mit in den roten Teil Manchesters.

Sein Sohn Sebastiano wird als Fitness-Coach mit an Bord sein, doch die eigentliche Sensation ist eine andere. Wie der "Guardian" berichtet, soll auch Silvia Tuya vom US-Team folgen.

Erstmals in 148 Jahren Klubgeschichte

In der 148-jährigen Geschichte Manchester Uniteds gab es bisher noch keine einzige Frau im Trainerstab.

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Mit einem Doktortitel in Sportwissenschaften ist die Spanierin ideal ausgerüstet für ihre Rolle als Kraft- und Konditionstrainerin. Eine Rolle, die sie seit 2024 für das US-Team ausübt.