Halloween-Deko für Faule: So geht’s mit wenigen Handgriffen

Lust auf Halloween-Stimmung, aber keine Zeit für aufwendiges Dekorieren? Kein Problem: Mit ein paar einfachen Handgriffen, stimmungsvollen Lichtern und kleinen Deko-Highlights verwandelst du dein Zuhause im Nu in einen schaurig-schönen Hingucker.

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Halloween steht vor der Tür, höchste Zeit, auch die eigenen vier Wände in schaurig-schöne Gruselstimmung zu versetzen. Egal, ob du keine Lust auf stundenlanges Basteln hast, Geld sparen möchtest oder der Plastik-Wahnsinn aus dem Supermarkt einfach nicht dein Ding ist: Wir verraten die Lösung: Mit Dingen, die du garantiert schon zu Hause hast, verwandelst du deine Wohnung mit wenigen Handgriffen in ein kleines Spukhaus. Hier sind die am schnellsten umsetzbaren Ideen für Deko-Muffel.

Mandarinen-Kürbisse

(Dauer: 1 Minute)

Kürbisschnitzen dauert dir zu lange, verlangt nach Spezialwerkzeug und macht viel zu viel Dreck? Die wohl einfachste Alternative: Schnapp dir ein Netz Mandarinen und male mit einem schwarzen Marker (z. B. einem Edding) typische Kürbis-Fratzen direkt auf die Schale. Das Beste daran? Die süßen "Grusel-Kürbisse" sind der perfekte und gesunde Snack für zwischendurch und du hast keinen faulenden Kürbis auf dem Balkon herumliegen, den du später mühsam entsorgen musst.

Deko © Getty Images

Blutige Kerzen

(Dauer: 2 Minuten)

Nimm einfach eine rote Wachskerze, zünde sie an und lass das flüssige, rote Wachs über die Ränder deiner weißen Standard-Kerzen tropfen. Der Effekt ist dramatisch, herrlich makaber und bringt sofort düstere Gothic-Vibes auf deinen Esstisch oder ins Wohnzimmer.

Leuchtende Monster-Augen im Gebüsch

(Dauer: 3 Minuten)

Du willst den Vorgarten, den Balkon oder einen dunklen Flur aufpeppen, um ankommende Gäste zu erschrecken? Schneide fiese Augenformen in leere Toilettenpapierrollen. Sobald es dunkel wird, knickst du ein paar Leuchtstäbe (Knicklichter) und legst sie einfach in die Papprollen. Versteck sie nun im Gebüsch der Hecke oder unter Schränken und Sofas. Das Ergebnis: Unheimliche, leuchtende Augen, die deine Gäste aus der Dunkelheit anstarren.

Die Mumien-Windlichter

(Dauer: 3 Minuten)

Warum teure Deko-Gläser für nur einen Abend im Jahr kaufen? Nimm stattdessen ein paar leere Senf- oder Einmachgläser aus dem Altglas und wickle schlichtes Toilettenpapier oder abgelaufenes Verbandszeug aus dem Erste-Hilfe-Kasten darum. Zwei Punkte mit einem schwarzen Stift aufmalen (oder kleine Wackelaugen aufkleben), Teelicht hineinstellen. Fertig ist die schaurig flackernde Mumie, die im abgedunkelten Raum richtig viel hermacht.

Die Taschentuch-Geister-Girlande

Halloween-Deko © Getty Images/iStockphoto

(Dauer: 5 Minuten)

Ein echter Deko-Klassiker aus Kindertagen, der immer noch hervorragend funktioniert: Nimm ein Wattepad, leg ein gewöhnliches Papiertaschentuch (oder etwas Küchenrolle) darüber und binde das Taschentuch direkt unter dem Wattepad mit einem Faden ab. So entsteht ein kleiner, weicher Geister-Kopf. Jetzt nur noch schnell ein schreiendes Gesicht aufmalen, die kleinen Gespenster an einer Schnur aufreihen und quer durchs Wohnzimmer oder den Türrahmen spannen. Günstiger, nachhaltiger und schneller geht's wirklich nicht.