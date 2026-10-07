Die coolsten Ideen aus Kaffeefiltern: 6 einfache Hacks

Wer glaubt, Kaffeefilter eignen sich nur, um das braune Getränk aufzubrühen, täuscht sich gewaltig. Die praktischen Papierfilter sind ausgesprochen vielseitig.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Filterkaffee ist bei uns meistens nicht die erste Wahl. Neben Siebträgermaschine, Kapselkaffee oder der guten alten italienischen Mokkakanne zieht die Filtermaschine meistens den Kürzeren. In den hintersten Ecken so mancher Küchenkastln verstecken sich aber immer noch übrige Kaffeefilter. Wegschmeißen? Bitte nicht, es wäre schade darum. Denn man kann mit ihnen noch viel anfangen!

Erstaunlich vielseitig

Ob zum Putzen, Kochen oder Basteln: Der gute alte Kaffeefilter bietet eine erstaunliche Bandbreite an Möglichkeiten. Er ist relativ robust und fusselfrei, saugfähig und schnell zur Hand.

5 coole Kaffeefilter-Ideen

Putzen: Die Papiertüten sind günstige und erstklassige Staubtücher, die nicht kratzen und sich daher auch für empfindliche Oberflächen wie Bildschirme eignen. Man muss sie nicht einmal befeuchten - sie ziehen den Staub auch trocken an.

Gewürzbeutel: Beim Kochen kommen die Filter zum Einsatz, wenn man Gewürze wie Lorbeerblätter oder Nelken mitkochen und anschließend nicht mühsam herausfischen will. So einfach geht's: Gewürze den Filter stecken, mehrmals umknicken und ab in den Topf.

Spritzschutz für die Mikrowelle: Butter schmelzen, Saucen oder Suppen aufwärmen und dabei einen Moment nicht aufgepasst - schon ist die Mikrowelle voller Spritzer. Den Kaffeefilter kannst du einfach über eine kleine Schüssel legen und schon fängt er die Tropfen auf.

Fettaufsaugende Snackschale: Der ultimative Tipp für fettige Snacks wie Popcorn oder Pommes - der Kaffeefilter wird zur lässigen Snackschale und saugt nebenbei überschüssiges Fett auf.

Bunte Schmetterlinge: Aus ein bisschen Wasserfarbe, Pfeifenputzer und Kaffeefiltern lassen sich zauberhafte Schmetterlinge basteln.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Blütenpracht: Ein bisschen Geduld und Farbe - schon entstehen fantasievolle Blüten, die das Fenster schmücken oder sich zu einem Blumenkranz machen lassen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Mit etwas Einfallsreichtum lässt sich aus alten Kaffeefiltern einiges machen.