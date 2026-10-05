Stinkwanzen im Haus: Machen Sie DIESEN Fehler nie

Alle Fragen zu den übelriechenden Krabbeltieren beantwortet: Warum sie jetzt ins Haus und wie werden wir sie wieder los?

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Der Herbst bringt viele ungebetene Hausgäste mit sich. Neben Spinnen suchen uns gerne auch die berüchtigten Stinkwanzen heim. Meistens erkennen wir die lästigen Besucher an einem lauten Summen - das verräterische Fluggeräusch der Wanzen.

Vom Licht angezogen

Meistens finden die fliegenden Wanzen den Weg abends ins Haus. Zum Beispiel, wenn wir am Abend, bevor wir schlafen gehen, noch kurz durchlüften. Sie werden von Wärme und Licht angezogen, sobald die Temperaturen auf unter zehn Grad Celsius sinken. Dann suchen sie an hellen Hausmauern oder Fenstern Schutz und werden von erleuchteten Zimmern geradezu magisch angezogen.

Ungefährlich, aber unangenehm

Im Frühling leuchten die Stinkwanzen grün, wenn es kalt wird, wechseln sie die Farbe. Das Braun dient als Tarnung. © Getty Images/iStockphoto

Die gute Nachricht: Die kleinen Tiere sind völlig ungefährlich. Sie können weder stechen noch beißen. Sie gelten auch nicht als Krankheitsüberträger. Trotzdem kann ihr Besuch unangenehm enden, denn wenn sie sich bedroht fühlen, sondern sie ein stinkendes Abwehrsekret ab. Dieser Geruch ist nicht nur unangenehm, man wird ihn auch nur schwer wieder los.

Machen Sie das NIE

Wenn Sie eine Stinkwanze im Haus haben, sollten Sie behutsam mit ihr umgehen. Das heißt: Reizen Sie das Tier nicht, sonst wehrt sie sich mit ihrem stinkigen Sekret. Diese Dinge sollten Sie vermeiden:

Nicht zerdrücken , sonst wird der üble Gestank sofort freigesetzt.

, sonst wird der üble Gestank sofort freigesetzt. Nicht einsaugen , denn auch da setzt die Wanze ihr stinkendes Sekret ab und durch den Luftstrom aus dem Staubsauger verteilen Sie den Geruch in der gesamten Wohnung.

, denn auch da setzt die Wanze ihr stinkendes Sekret ab und durch den Luftstrom aus dem Staubsauger verteilen Sie den Geruch in der gesamten Wohnung. Keine Insektengifte, die schaden nur Ihrer Raumluft.

Im günstigsten Fall gelingt es Ihnen, die Stinkwanzen aus dem Haus zu halten. Dabei helfen Fliegengitter, außerdem sollten Sie alle Ritzen abdichten. Auch durch schmale Öffnungen können die ungebetenen Gäste ins Innere gelangen. Beim Lüften sollten Sie unbedingt das Licht abdrehen.

Die sichere Entfernung

Wie reagiert man richtig, wenn die Wanzen in der Wohnung sind. Erst einmal: Ruhe bewahren. Hektik bringt niemanden weiter. Greifen Sie auf den guten alten Glas-Papier-Trick zurück: Stülpen Sie vorsichtig ein Glas über die Stinkwanze, schieben anschließend ein Papier oder ein Stück Pappe unter das Glas und bringen Sie das Tier nach draußen. Am besten schließen Sie anschließend das Fenster - sonst kehrt die Stinkwanze gleich wieder zurück.