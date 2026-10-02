Darum gehören Putzmittel nicht unter die Spüle

Fast jeder macht es: Putzmittel, Spültücher und Co. lagern unter der Spüle in der Küche - jederzeit zur Hand. Das sollten Sie überdenken!

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In fast jedem Haushalt findet man unter der Spüle in der Küche einen Vorrat an Putzmitteln, Wischtüchern und Schwämmen. Es ist ja auch praktisch, denn so hat man die Haushaltshelfer immer zur Hand, wenn man sie braucht. Und gerade in der Küche, in der mit Saucen und Co. hantiert wird, muss man oft schnell wo drüberwischen.

Achtung, hier droht Gefahr

Das kann eine gute Idee sein. Es kann aber auch verheerende Folgen haben: Leben in Ihrem Haushalt nur Erwachsene, ist es kein Problem. Wohnen da aber auch Kinder, kann es fatale Folgen haben. Die lieben Kleinen sind nämlich schrecklich neugierig und stecken ihre Finger und ihre Nase überall hinein. Im schlimmsten Fall kosten sie sogar von den aggressiven Chemikalien, die Fett und starke Verschmutzungen lösen sollen. Und das kann sogar schon bei kleinsten Mengen zu Vergiftungen oder Verätzungen führen. Also: Suchen Sie lieber einen kindersicheren Aufbewahrungsort. Denn auch die meisten gängigen Kindersicherungen für Kästen und Laden knackt der Nachwuchs schnell.

Weg von der Spüle

Übrigens: Durch die Feuchtigkeit unter der Spüle kann sich an Wischtüchern und Putzfetzen Schimmel bilden. Das ist ein weiterer Grund, sie an einem anderen Ort aufzubewahren. Auch Papier, Medikamente und der Erste-Hilfe-Kasten haben hier nichts zu suchen.