Genial: So halten Sie Spinnen aus dem Haus

Im Herbst tauchen Spinnen wieder vermehrt in unseren Wohnungen auf. Mit drei simplen Gewürzen aus der Küche kann man sie vertreiben .

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Gerade im September beginnt die Paarungszeit der Spinnen. Männliche Tiere verlassen ihre Verstecke auf der Suche nach einem Weibchen, weshalb sie nun öfter in unseren vier Wänden auftauchen. Das bedeutet laut Experten nicht zwingend eine plötzliche Spinnenplage. Die Tiere kommen lediglich vermehrt aus den Rissen und Spalten zum Vorschein.

Einfache Hausmittel

Wer die Krabbeltiere nicht in der Wohnung haben möchte, kann auf ein simples Hausmittel zurückgreifen. In einem TikTok-Post verraten Jeff & Lauren, zwei beliebte Betreiber eines Online-Kanals, einen natürlichen Trick. Sie erklären: "Falls deine Mama es dir nicht gesagt hat, lege Zimt, Sternanis und Nelken auf deine Fensterbänke und in Türöffnungen, um Käfer und Spinnen fernzuhalten!"

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Geruchsempfindliche Krabbeltiere

Der Grund für die Wirkung ist simpel. Spinnen nutzen kleine Geruchsrezeptoren, um sich zu orientieren. Intensive Gewürze bilden eine natürliche Barriere, sodass die Tiere den Bereich meiden. Zimt enthält den Stoff Zimtaldehyd, der die Sinnesorgane an den Spinnenbeinen reizt. Dadurch wird ihre Fähigkeit eingeschränkt, Umweltreize wahrzunehmen, Beute aufzuspüren oder sich zurechtzufinden.

Auch Sternanis wirkt durch die chemische Verbindung Trans-Anethol ähnlich abschreckend. Nelken sind ebenso scharf und durchdringend, was die Spinnen zum Rückzug zwingt. Damit der Schutz aufrecht bleibt, müssen die Gewürze regelmäßig ausgetauscht werden, sobald das starke Aroma verfliegt.