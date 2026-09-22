Verstopfter Abfluss? Der geniale Flaschen-Trick hilft sofort

Jeder kennt es, jeder hasst es: Plötzlich läuft das Wasser im Spül- oder Waschbecken nicht mehr ab. In der Hektik greifen viele zu aggressiven Rohrreinigern oder rufen den teuren Installateur. Was die meisten nicht wissen: Eine ganz normale Plastikflasche kann dabei helfen, den verstopften Abfluss im Handumdrehen wieder freizubekommen.

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Ein verstopfter Abfluss kann im Alltag schnell für schlechte Laune sorgen: Das Wasser steht, nichts geht mehr und schon drohen teure Rohrreiniger oder ein kostspieliger Handwerkerbesuch. Doch Sie können das Problem auch ganz einfach selbst lösen. Alles, was Sie dafür benötigen, ist eine einfache Plastikflasche.

Wie eine Plastikflasche das Problem löst

Plastikflasche © Getty Images

Wer keine Saugglocke zu Hause hat, steht bei Verstopfungen durch Haare, Seifenreste oder Essensreste oft dumm da. Hier kommt die gewöhnliche PET-Flasche ins Spiel. Mit ihr machen Sie sich ein simples physikalisches Prinzip zunutze: Durch gezielt erzeugten Druck und Unterdruck (Sog) bewegen Sie den Schmutzpfropfen im Rohr so lange hin und her, bis er sich lockert.

Variante 1: Der Pump-Trick fürs Waschbecken

Wenn das Waschbecken oder die Küchenspüle dicht ist, hilft diese Methode blitzschnell:

Nehmen Sie sich eine etwas stabilere PET-Flasche (z.B. eine 1-Liter-Mehrwegflasche) und füllen Sie sie etwa zur Hälfte mit Wasser. (Extra-Tipp: Wer möchte, kann auch eine Mischung aus Wasser und einem kräftigen Schuss Essig verwenden). Damit der Druck nicht gleich wirkungslos entweicht, müssen Sie das Überlaufloch des Waschbeckens abdichten, am besten pressen Sie einfach einen nassen Lappen oder etwas nasses Toilettenpapier fest dagegen. Stecken Sie den Hals der geöffneten Flasche nun kopfüber und mit Schwung in den Abfluss, sodass er ringsum möglichst gut abschließt. Jetzt ist Muskelkraft gefragt: Drücken Sie die Flasche ruckartig und kräftig zusammen. Das Wasser aus der Flasche schießt mit Druck direkt in das verstopfte Rohr und drückt den blockierenden Schmutz einfach weg. Ein paarmal wiederholen – das Wasser fließt wieder ab.

Abfluss © Getty Images

Variante 2: Der DIY-Notfall-Pümpel fürs Klo

Für gröbere Fälle (und größere Rohre) bauen wir uns unseren Notfall-Pümpel einfach selbst.