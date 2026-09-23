Herbstdeko-Fails: 5 Fehler, die Ihre Wohnung billig wirken lassen

Heute, am 23. September, beginnt astronomisch der Herbst. Die goldene Jahreszeit ist damit auch der perfekte Anlass, unsere vier Wände herbstlich zu dekorieren. Doch beim saisonalen Umstyling lauern einige Stolperfallen und so mancher Dekotrend kann schnell zu viel des Guten sein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Herbst darf es zu Hause gerne gemütlich, warm und einladend werden. Doch wer planlos den nächsten Kürbis aufstellt und einfach drauflos dekoriert, erreicht schnell das Gegenteil: Statt stilvoller Wohlfühloase wirkt das Wohnzimmer plötzlich überladen und erinnert eher an einen Deko-Ramschladen. Wir zeigen die fünf häufigsten Herbstdeko-Fehler, die Ihr Zuhause schnell billig wirken lassen und verraten, wie Sie daraus im Handumdrehen stilvolle Hingucker machen.

Kleinkram-Chaos

Ein kleiner Keramik-Igel hier, ein winziger Deko-Pilz dort und dazwischen noch ein paar Streublätter aus Filz. Der größte Fehler. Zu viele kleine Teile nebeneinander wirken schnell unruhig, überladen und leider auch billig. Setzen Sie auf Klasse statt Masse. Entscheiden Sie sich für ein klares Hauptmotiv und schaffen Sie einen passenden zweiten Bezugspunkt, zum Beispiel einen schönen, mittelgroßen Deko-Kürbis und direkt daneben eine schlichte Vase mit Trockenblumen. Gruppieren Sie Ihre Deko-Elemente lieber, statt sie einzeln verstreut stehen zu lassen.

Herbstdeko © Getty Images

Plastik-Deko

Viele greifen aus Bequemlichkeit zu künstlichen Blättergirlanden und Plastikkürbissen in grellem Neon-Orange. Das Problem: Plastik wirkt eigentlich immer billig und nimmt dem Raum die Gemütlichkeit. Künstliche Kürbisse und Fake-Pflanzen entziehen einem Raum die Energie. Wer sich stattdessen von der Natur leiten lässt, macht hingegen nie einen Fehler. Schnappen Sie sich echte Zierkürbisse, sammeln Sie draußen Kastanien oder hübsche Äste. Kombinieren Sie diese mit hochwertigen Textilien aus Leinen, Baumwolle oder einem gemütlichen Plaid aus Wolle. Auch getrocknete Blumen wie Hortensien oder Gräser wirken tausendmal edler als die Plastik-Variante.

Der Metallic-Overkill

Ein bisschen Glanz gehört zum Herbst dazu, gerade wenn das flackernde Kerzenlicht reflektiert wird. Doch Vorsicht: Fünf verschiedene Gold-, Kupfer- und Messingtöne wild durcheinander gemixt, sind ein absolutes No-Go und lassen die Tisch- oder Fensterdeko schnell billig aussehen. Entscheiden Sie sich deshalb für einen edlen Metallic-Ton (z. B. mattes Messing) und halten Sie den Rest ruhig. Kombinieren Sie metallische Akzente am besten mit Naturtönen wie Weiß, Creme, Beige oder sanftem Olivgrün. So bleibt die Deko elegant, aber nicht schwer.

Altbackene Farbwahl

Herbstdeko © Getty Images

Klassisches Knall-Orange, schrilles Gelb und hartes Schwarz? Das erinnert eher an eine Kinder-Halloween-Party als an ein stilvolles Zuhause. Greifen Sie nicht zu Farben, die flach und künstlich wirken, denn das lässt die Deko schnell veraltet oder "trashig" aussehen. Moderne Herbst-Ästhetik liebt warme, gebrochene Farben und spannende Kontraste. Setzen Sie auf Terrakotta, Rostrot, tiefes Schokoladenbraun oder elegantes Senfgelb. Diese Nuancen bringen sofort mehr Tiefe in den Raum und verleihen Ihrem Zuhause einen modernen und wohnlichen Anstrich.

Deko planlos verteilen

Ein häufiger Fehler: Man kauft neue Deko und verteilt sie brav im Abstand von zwei Metern über die gesamte Fläche. Das Ergebnis: Die einzelnen Teile gehen im Raum komplett unter und das Ganze wirkt trotzdem kahl und ungemütlich. Bündeln Sie Ihre Deko-Schätze zu kleinen, harmonischen Inseln. Ein schönes Holztablett mit einer Kerze im Glas, ein paar Nüssen und einem Herbstblatt wirkt viel stärker als dieselben Objekte kreuz und quer im Zimmer verteilt. Spielen Sie dabei mit verschiedenen Höhen (z. B. durch Kerzenständer), um Dynamik zu schaffen.