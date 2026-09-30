Bevor Sie heizen, sollten Sie Ihre Heizung unbedingt mit einer Zahnbürste putzen

Die Heizsaison steht vor der Tür und bevor die Heizkörper wieder regelmäßig aufgedreht werden, lohnt sich ein Blick zwischen die Lamellen. Denn das kann einiges an Geld sparen.

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Noch ist die Heizung kalt, die Fenster sind regelmäßig geöffnet und die Heizkörper stehen größtenteils still. Genau deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine gründliche Reinigung. Denn zwischen den Lamellen und in den schwer erreichbaren Zwischenräumen sammelt sich über das Jahr einiges: Staub, Haare, Flusen und andere Partikel.

Staub kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen

Ein Heizkörper funktioniert, indem er Wärme an die Umgebung abgibt. Bei stark verschmutzten Heizkörpern kann eine dicke Staubschicht die Wärmeübertragung beziehungsweise Luftzirkulation beeinträchtigen. Das bedeutet nicht, dass ein paar Staubflusen plötzlich die Heizkosten explodieren lassen. Trotzdem lohnt es sich, den Heizkörper sauber zu halten, damit die Wärme möglichst ungehindert abgegeben werden kann. Besonders bei Heizkörpern mit vielen Lamellen oder engen Zwischenräumen kann sich dort erstaunlich viel Staub verstecken.

Und dann wäre da noch der Staub in der Raumluft

. © IMAGO/STEINSIEK.CH

Noch ein Grund, warum die Reinigung vor der Heizsaison sinnvoll ist: Wenn der Heizkörper warm wird, kann auf ihm und in ihm abgelagerter Staub durch die erwärmte Luft im Raum verteilt werden. Gerade wer empfindlich auf Staub reagiert, möchte wahrscheinlich nicht monatelang jedes Mal eine kleine Staubwolke aufwirbeln, sobald die Heizung läuft. Deshalb gilt: Bevor die Heizkörper wieder regelmäßig warm werden, einmal sauber machen.

Die alte Zahnbürste kommt zum Einsatz

Für die schwer erreichbaren Stellen braucht es nicht unbedingt spezielles Reinigungszubehör. Eine alte, saubere Zahnbürste eignet sich hervorragend, um Staub aus kleinen Zwischenräumen zu lösen.

Groben Staub zunächst mit einem Staubsauger entfernen. Mit einer alten Zahnbürste vorsichtig zwischen Lamellen und Ritzen gehen. Gelösten Staub anschließend absaugen oder mit einem leicht feuchten Tuch aufnehmen.

Wer jetzt noch schnell zur Zahnbürste greift, hat einen Vorteil: Die Heizsaison hat noch gar nicht begonnen, der Heizkörper ist kalt und lässt sich deutlich angenehmer reinigen.