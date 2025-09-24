Ab welcher Temperatur sollte man die Heizung aufdrehen?

Während die kalten Tage sich langsam bemerkbar machen, denken sich viele von uns: „Wann sollte ich eigentlich die Heizung anschalten?“ Angesichts der steigenden Energiekosten zögern viele, den Heizkörper aufzudrehen. Doch zu lange warten sollten Sie damit nicht.

Die Heizperiode in Österreich dauert vom 1. Oktober bis zum 30. April. Doch das bedeutet nicht, dass man unbedingt gleich am 1. Oktober die Heizung anschmeißen muss. Diese ist jedoch nicht gesetzlich vorgeschrieben und dient eher als Richtwert. Denn die Frage, wann die Heizung aufgedreht werden sollte, hängt vor allem von den Außentemperaturen und der Dämmung des Hauses ab.

Heizung einschalten: Darum sollten Sie nicht zu lange warten

Wichtig ist, dass die Raumtemperatur nicht dauerhaft unter 20 Grad Celsius sinkt. Ab dieser Grenze kann es nicht nur unangenehm werden, sondern auch gesundheitliche Risiken bergen. Doch nicht nur der Mensch leidet unter zu niedrigen Temperaturen, auch das Gebäude kann Schaden nehmen. Wer zu lange mit dem Heizen wartet, riskiert Frostschäden und Schimmelbildung.

Ab diesem Zeitpunkt sollten Sie die Heizung einschalten

Der richtige Heizzeitpunkt hängt vor allem von der Dämmung ab. Ein ungedämmtes Gebäude verliert Wärme deutlich schneller, sodass hier die Heizung früher eingeschaltet werden muss. Je besser die Dämmung, desto weniger muss geheizt werden, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten.

Altbauten ohne Dämmung: Hier sollte ab einer konstanten Außentemperatur von etwa 15 bis 17 Grad Celsius geheizt werden.

Hier sollte ab einer konstanten Außentemperatur von etwa 15 bis 17 Grad Celsius geheizt werden. Gut gedämmte Häuser: Bei gut isolierten Gebäuden kann man oft bis zu 11 bis 14 Grad Außentemperatur warten, bevor es Zeit ist, die Heizung einzuschalten.

Bei gut isolierten Gebäuden kann man oft bis zu 11 bis 14 Grad Außentemperatur warten, bevor es Zeit ist, die Heizung einzuschalten. Passivhäuser: Diese extrem gut gedämmten Gebäude halten auch bei kühlerem Wetter eine angenehme Innentemperatur, sodass hier die Heizung erst bei Außentemperaturen von etwa 9 bis 11 Grad Celsius nötig wird.

Richtig heizen und Energie sparen

Mit den richtigen Tipps können Sie Ihre Wohnung warm und Ihre Rechnungen im Griff behalten!

Heizkörper freihalten

Nichts ist schlimmer, als wenn ein Sofa oder Vorhang den Heizkörper blockiert. Lassen Sie die warme Luft zirkulieren!

Abends Rollläden runter

Schließen Sie die Rollläden oder Vorhänge nachts. Das sorgt für eine extra Schicht Isolierung und hält die Wärme im Raum.

Stoßlüften statt Fenster kippen

Kippen Sie nie das Fenster dauerhaft, das verschwendet Energie! Stattdessen: Mehrmals am Tag richtig lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.

Nachts die Heizung runterdrehen

Wenn Sie im Bett sind, drehen Sie die Heizung auf maximal 16 bis 18 Grad runter. So sparen Sie ordentlich Energie, ohne auf einen erholsamen Schlaf verzichten zu müssen.