Interior-Farbtrends im Herbst 2025: So wird Ihr Zuhause warm und stylisch

Der Herbst bringt nicht nur kuschelige Pullis, sondern auch neue Farbtrends fürs Zuhause! Von Cognac über Beerentöne bis Matcha – wir zeigen, wie Sie Ihr Interior warm, elegant und stylisch gestalten. Perfekt, um Ihrem Zuhause jetzt herbstliche Wohlfühl-Vibes zu verleihen.

Der Herbst klopft an die Tür – und mit ihm kommen nicht nur Kürbisse, kuschelige Pullis und Pumpkin Spice Latte, sondern auch die neuesten Farbtrends fürs Interior. Wer sein Zuhause jetzt herbstlich aufmotzen möchte, sollte diese Farben im Blick haben. Keine Sorge: Wir erklären Ihnen, wie Sie sie gekonnt einsetzen – ohne dass es überladen wirkt.

Die wichtigsten Farbtrends im Überblick

© Getty Images

Erdige Braun- und Cognacnuancen

Braun feiert ein starkes Comeback! Von hellen Sandtönen bis zu dunklem Schokoladenbraun – besonders im Fokus: Cognac und Karamell. In Kombination mit Leder, Holz oder Metall zaubern sie eine edle Wärme ins Zuhause. Perfekt für Sofas, Sessel oder Accessoires.

© Getty Images

Tiefes Grün

Grün bleibt die Konstante im Interior. Dieses Jahr zeigt es sich besonders in Wald- und Tannennuancen. Ob Samt, Wolle oder Marmor – die Kombination bringt Natur ins Haus und wirkt gleichzeitig luxuriös. Ein tiefgrünes Statement an der Wand sorgt sofort für Wohlfühlstimmung.

© Getty Images

Gewürzfarben

Safran, Curry, Zimt – würzige Gelb- und Orangetöne verleihen Räumen Energie und eine exotische Note. Besonders spannend wirkt die Mischung mit gedecktem Grau oder dunklem Holz. Perfekt für mutige Akzente, die sofort ins Auge springen.

© Getty Images

Beerentöne

Bordeaux, Pflaume, Cranberry – samtige Beerentöne verleihen Ihrem Interieur Eleganz und Tiefe. Vorhänge, Kissen oder ein Statement-Sofa in Beerentönen in Kombination mit Gold- oder Messingdetails wirken besonders edel.

© Getty Images

Softes Blau

Als Kontrapunkt zu den warmen Herbstfarben bringt sanftes Blau Ruhe und Klarheit in Ihre Räume. Kombiniert mit Creme oder Beige entstehen harmonische Farbwelten, die trotz kräftiger Herbstfarben Leichtigkeit bewahren.

© Getty Images

Matcha: das frische Grün für Herbst & Winter

Matcha ist die neue Überraschung in der Farbpalette: ein sanftes, aber sattes Grün, das an Tee und Natur erinnert. Perfekt für Accessoires, Teppiche oder Wandakzente, bringt es Frische ins warme Herbstinterieur und lässt sich toll mit Cognac, Holz und Samt kombinieren.

© Getty Images

So lassen sich die Herbstfarben ins Interior integrieren

Akzente statt Vollton: Wer sich an kräftige Farben herantastet, startet mit Kissen, Teppichen, Vorhängen oder kleinen Möbelstücken.

Wer sich an kräftige Farben herantastet, startet mit Kissen, Teppichen, Vorhängen oder kleinen Möbelstücken. Ton-in-Ton-Kombinationen: Unterschiedliche Nuancen derselben Farbfamilie – etwa Cognac, Camel und Dunkelbraun – wirken modern und elegant.

Unterschiedliche Nuancen derselben Farbfamilie – etwa Cognac, Camel und Dunkelbraun – wirken modern und elegant. Farbkontraste: Ein bordeauxrotes Sofa vor einer tiefgrünen Wand oder curryfarbene Stühle an einem schwarzen Tisch setzen mutige Statements.

Ein bordeauxrotes Sofa vor einer tiefgrünen Wand oder curryfarbene Stühle an einem schwarzen Tisch setzen mutige Statements. Materialmix: Die Herbstfarben entfalten ihre volle Wirkung mit Stoffen wie Samt, Bouclé oder Wolle sowie edlen Oberflächen aus Marmor, Holz und Metall.

Herbstliches Interior heißt: Wärme, Tiefe und ein Hauch von Luxus. Wer jetzt die Trends in Braun, Grün, Gewürz-, Beerentönen, sanftem Blau und Matcha ins Zuhause holt, ist bestens gerüstet – und kann es sich bei Kerzenschein und Tee gemütlich machen