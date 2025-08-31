Von Tapete bis Schwarz: Das sind die aktuellen Badezimmertrends

Von Tapeten bis Schwarz: Das Bad wird Bühne für Design und Wohlbefinden!

Ein Badezimmer wie aus einem Designmagazin: warme Naturfarben, elegante schwarze Armaturen und eine kunstvolle Wandgestaltung, die den Raum in ein stilvolles Gesamterlebnis verwandelt. Genau solche Traumbäder verwirklicht Tenne seit über 40 Jahren. Als Komplettanbieter für Fliesen, Möbel und Sanitärprodukte vereint das österreichische Familienunternehmen Design, Qualität und Beratung unter einem Dach - und zeigt, wie aktuelle Trends in ein harmonisches Gesamtbild übersetzt werden.

Der große Trend 2025 heißt Individualität

© Tenne

Tapeten machen das Bad zu einer Bühne der Persönlichkeit. Das italienische Label Glamora zeigt mit seiner innovativen Aquaskin-Technologie, dass Wandbekleidungen im Badezimmer nicht nur kunstvoll, sondern auch absolut alltagstauglich sein können. Ein Beispiel dafür ist der Entwurf Chapter VI Cinnamon, dessen von der Natur inspirierte Struktur dem Raum eine außergewöhnliche Atmosphäre verleiht. Kombiniert mit warmen Naturtönen und markanten schwarzen Armaturen entsteht ein Badezimmer, das gleichermaßen modern wie wohnlich wirkt.

Holz feiert Comeback

© Tenne

Auch Holz kehrt zurück ins Bad - als Möbel, Ablage oder Detail. Es bringt Wärme in Räume, die traditionell von kühlen Oberflächen geprägt sind. Tenne gelingt es, mediterrane Fliesendesigns mit natürlichen Holzoberflächen zu kombinieren und so Bäder zu gestalten, die Geborgenheit und Eleganz zugleich ausstrahlen.

© Inbani

Ein inspirierendes Beispiel aus der internationalen Designszene ist die Kollektion Paral von der spanischen Marke Inbani, die mit klarer Linienführung und edlen Holzoberflächen Minimalismus und Wohnlichkeit perfekt verbindet. Doch auch bei Tenne finden sich zahlreiche Möbel in hochwertiger Holz-Optik, die mediterrane Leichtigkeit mit moderner Eleganz vereinen - und so die aktuellen Trends stimmig umsetzen.

Schwarze Armaturen

Markante Kontraste setzen schwarze Armaturen, die derzeit ihr großes Comeback feiern. Ob in mattem oder glänzendem Finish: Schwarz verleiht dem Badezimmer Charakter und bildet einen spannenden Gegenpol zu hellen Flächen und warmen Naturtönen.

© Antonio Lupi

Blickt man über die Grenzen hinaus, zeigen internationale Hersteller, wie außergewöhnlich das Badezimmer von morgen gedacht werden kann. Das skulpturale Waschbecken NEBULA von Antonio Lupi etwa verbindet futuristische Formensprache mit Funktion, während die OASI panca e libreria eine raffinierte Kombination aus Sitzbank und Regal bietet und dem Bad wohnliche Qualität verleiht. Auch hier wird auf die Kombination mit schwarzen Armaturen gesetzt.

So wird Ihr Badezimmer zur Wohlfühloase

Damit aus Trends und Inspirationen ein vollendetes Traumbad wird, setzt Tenne auf umfassende Beratung und Handschlagqualität. In den Schauräumen in Wien 21, Vösendorf und Graz finden Kund:innen auf jeweils über 1.400 m² Inspiration -von mediterranen Fliesen bis hin zu designvollen Möbeln und Sanitärprodukten. Mit modernster 3D-Planung, termingerechter Umsetzung und der Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern wird jedes Projekt individuell realisiert.

So entstehen Badezimmer, die nicht nur den Trends folgen, sondern zu ganz persönlichen Wohlfühlräumen werden.