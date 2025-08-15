Mit diesen Outdoor-Trends holen Sie sich das Urlaubsgefühl nach Hause

Mit ikonischem Design und Outdoor-Komfort wird Ihr Zuhause zum schönsten Reiseziel des Sommers.

Urlaub beginnt im Kopf - und manchmal auch direkt vor der eigenen Haustür. Immer mehr Menschen entdecken die Schönheit der "Staycation", dem Urlaub zuhause. Wer sagt, dass Entspannung, Stil und Exklusivität nur in Resorts und Hotels zu finden sind? Mit der richtigen Auswahl an hochwertigen Outdoor-Möbeln wird der eigene Außenbereich zur ganz persönlichen Wohlfühloase. In diesem Sommer setzen wir auf Design, Komfort und das gewisse Etwas - für ein Urlaubsgefühl, das bleibt.

Outdoor-Möbel für das Urlaubsfeeling

© Todus

Ein besonderes Highlight ist die Baza Round Swing von Todus. Dieses außergewöhnliche Möbelstück vereint architektonische Eleganz mit einem verspielten, fast schwerelosen Sitzgefühl. Die runde Schaukelform lädt dazu ein, die Welt für einen Moment zu vergessen, während man sanft zwischen Himmel und Erde schwebt. Das tschechische Label Todus steht für präzise Verarbeitung, wetterfeste Materialien und ein Designverständnis, das sich kompromisslos an modernen Wohnansprüchen orientiert - auch im Freien.

Entspannte Stunden im Freien

© Fritz Hansen

Fritz Hansen, eine Marke, die wie kaum eine andere skandinavisches Design mit Substanz verkörpert, bringt mit ihrer Outdoor-Kollektion elegante Zurückhaltung in den Außenbereich. Die Riviera Lounge schafft es, loungigen Komfort mit nordischer Klarheit zu verbinden. Mit ihrem leichten, modularen Charakter und der Kombination aus Teakholz und textilen Elementen wirkt sie gleichzeitig warm und modern -perfekt für entspannte Stunden im Schatten oder als stilvoller Empfangsbereich im Freien.

Und für alle, die maximale Entspannung suchen, bietet das Tradition Sofa mit seinen modularen Elementen großzügigen Komfort im typischen Hansen-Stil - reduziert, einladend und robust. Ob allein, zu zweit oder mit Gästen: das Label schafft mühelos die Balance zwischen urbaner Eleganz und sommerlicher Gelassenheit.

Sommerliche Leichtigkeit

Gervasoni bringt mit dem Eidos Tisch und den weißen Inout Stühlen einen Hauch von mediterraner Eleganz auf die Terrasse. Der Tisch besticht durch seine klare, architektonische Form und die Kombination aus Leichtigkeit und Stabilität - ideal für lange Sommerabende unter freiem Himmel. Die Inout Stühle in strahlendem Weiß setzen bewusst Akzente und bringen ein frisches, helles Ambiente in den Outdoor-Bereich.

© Gervasoni

Ergänzt wird das Ensemble durch das modulare Sofa der Provenza-Kollektion - großzügig und unaufgeregt elegant. Gervasoni versteht es meisterhaft, klassische Handwerkskunst mit zeitgenössischem Stil zu verbinden und schafft so eine Atmosphäre, die an italienische Sommer erinnert -warm, offen und dennoch stilvoll zurückhaltend.

Luxus im Garten

© Minotti

Einen noch luxuriöseren Zugang zum Thema Outdoor Living bietet Minotti mit der SAKI Outdoor Serie. Das modulare Sofa steht wie kaum ein anderes für kompromisslosen Komfort und eine Formsprache, die selbst anspruchsvolle Innenräume nicht besser könnten. SAKI ist großzügig, weich, elegant - und dabei wetterfest und langlebig. Wer sich nach einem eleganten Rückzugsort sehnt, in dem Design und Komfort nahtlos verschmelzen, wird an SAKI seine Freude haben.

Mit diesen ausgewählten Möbelstücken lässt sich das Urlaubsgefühl ganz einfach nach Hause holen. Wahre Erholung braucht keine lange Anreise, sondern nur die richtige Atmosphäre.