Ventilator bei Hitze: Wann Sie besser auf ihn verzichten sollten

Sobald die Temperaturen steigen, ist der Ventilator der Retter in der Not. Doch was viele nicht wissen: Bei zu heißen Temperaturen kann er gefährlich für unsere Gesundheit werden!

Die Sonne brennt, der Schweiß läuft, und der Ventilator wird angeschaltet, um wenigstens ein bisschen Frische ins Zimmer zu bringen. Ein wenig Luftzirkulation und schon fühlt sich alles gleich erträglicher an. Doch eine Studie aus den USA schlägt Alarm: Der Ventilator, der uns an heißen Tagen so angenehm kühlt, kann unter bestimmten Bedingungen mehr schaden als nutzen.

Ventilator bei Hitze: Dann wird’s gefährlich

Wer keine Klimaanlage besitzt, dreht bei dieser Sommerhitze den Ventilator auf. Zwar ist er eine schnelle Lösung, um die Luft im Raum in Bewegung zu setzen, aber er fördert auch den Schweißverlust um bis zu 60 Prozent! Das klingt erst einmal gut, da der Schweiß unsere Haut kühlt. Doch dieser schnelle Verlust an Flüssigkeit kann für Menschen, die ohnehin schon wenig trinken, gefährlich werden.

Wer nicht genug trinkt, belastet sein Herz-Kreislaufsystem. Der Körper dehydriert schneller, was zu Kreislaufproblemen und sogar zu einem Hitzschlag führen kann.

Ab dieser Temperatur den Ventilator besser ausschalten

Es gibt eine Grenze, bei der der Ventilator zur Gefahr wird. Forscher warnen: Wenn es draußen 39 Grad heiß wird und die Luftfeuchtigkeit bei etwa 49 Prozent liegt, verliert der Ventilator seinen Nutzen. Dann bringt der Luftstrom nämlich keine kühle Erfrischung mehr. Statt frische Luft zu liefern, wirbelt der Ventilator nur noch heiße, feuchte Luft durch den Raum. Dadurch überhitzt unser Körper noch schneller, was unseren Kreislauf stresst. Auch für gesunde, junge Menschen kann das zur Gefahr werden.

Ventilatoren bergen Risiken

Doch auch bei weniger extremen Temperaturen gibt es Risiken. Wer den Ventilator zu nah an sich heranstellt, riskiert Verspannungen und unangenehme Muskelverhärtungen im Nacken und Rücken. Es ist auch möglich, sich eine Erkältung einzufangen oder eine unangenehme Augenentzündung zu bekommen.