Kennt niemand: Mit diesen Abkühl-Tricks sparen Sie sich die Klimaanlage

Die Sommerhitze kann in den eigenen vier Wänden schnell unerträglich werden, und eine Klimaanlage ist nicht nur teuer, sondern auch oft ein Energieverschwender. Doch es gibt überraschend effektive Tricks, um Ihre Wohnung angenehm kühl zu halten! Hier sind fünf Geheimtipps, mit denen Sie sich die Klimaanlage sparen können und trotzdem den Sommer genießen.

Schüssel mit Eiswürfeln vor den Ventilator stellen

© Getty Images

Stellen Sie eine Schüssel mit Eiswürfeln vor den Ventilator! Der Ventilator bläst die kühle Luft über das Eis und sorgt so für eine erfrischende Abkühlung. Es ist, als hätten Sie Ihre eigene kleine „Klimaanlage“, die Sie selbst in die Hand nehmen können. Achten Sie lediglich darauf, dass Sie regelmäßig neues Eis nachfüllen, so bleibt der Effekt konstant.

Lüften nur am frühen Morgen und Abend

Frische Luft in der Wohnung ist wichtig, aber in der prallen Sonne kann die Hitze schnell hineinströmen und die Temperaturen nach oben treiben. Öffnen Sie daher Ihre Fenster nur in den kühleren Stunden des Tages, also früh am Morgen und spät am Abend. Besonders effektiv ist es, wenn Sie einen Durchzug erzeugen: Öffnen Sie Fenster auf gegenüberliegenden Seiten Ihrer Wohnung, um einen konstanten Luftstrom zu erzeugen, der die warme Luft herauszieht und die frische, kühlere Luft hineinlässt.

Rollläden und Jalousien runter

© Getty Images

Wenn die Sonne die ganze Wohnung aufheizt, können Rollläden und Jalousien wahre Lebensretter sein. Senken Sie sie tagsüber, besonders zur Mittagszeit, wenn die Sonne am intensivsten scheint. So verhindern Sie, dass sich Ihre Räume aufheizen und speichern die kühle Luft für den Rest des Tages.

Standby-Modus? Abschalten!

Wussten Sie, dass Elektrogeräte im Standby-Modus ebenfalls Wärme erzeugen? Gerade in den Sommermonaten ist es eine gute Idee, den Stecker zu ziehen. Selbst Geräte, die nicht aktiv genutzt werden, können zusätzliche Wärmequellen sein, die sich auf die Raumtemperatur auswirken. Schalten Sie also Geräte wie den Fernseher, Computer und Co. vollständig ab, wenn Sie sie nicht brauchen.

Wohnung mit feuchten Tüchern kühlen

Feuchte Tücher können wahre Wunder wirken, wenn es darum geht, die Raumluft zu kühlen. Hängen Sie dazu feuchte Handtücher oder Bettlaken an Fenster oder Türen, um die Luft zu befeuchten und gleichzeitig zu kühlen. Diese Methode funktioniert allerdings nur gut, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht schon zu hoch ist. An schwülen Sommertagen sollten Sie diese Technik besser meiden, da dadurch Schimmel begünstigt wird und die Hitze noch unerträglicher erscheint.

Schranktüren öffnen

Klingt ein wenig ungewöhnlich, aber auch Ihre Schränke speichern Wärme, besonders wenn sie in sonnigen Bereichen der Wohnung stehen. Öffnen Sie die Türen während der kühleren Stunden, um die gespeicherte Wärme entweichen zu lassen. Das sorgt für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung und verhindert, dass sich unnötige Wärme in den Schränken staut.