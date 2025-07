Experten warnen: Dieser beliebte Abkühltrick kann gefährlich werden

Der Sommer bringt hohe Temperaturen und viele von uns suchen nach kreativen Methoden, um unsere Wohnungen angenehm kühl zu halten. Doch von einem beliebten Trick sollten Sie lieber die Finger lassen.

Um die Hitze aus der Wohnung fernzuhalten, gibt es viele Tricks. Eine gefrorene Wasserflasche, Ventilatoren oder auch das Anbringen von Alufolie an der Fensterscheibe soll Abhilfe schaffen. Doch was auf den ersten Blick wie eine geniale Idee erscheint, könnte in Wirklichkeit mehr Schaden anrichten, als man zunächst denkt.

So funktioniert der Alufolien-Trick

© Getty Images

Die Idee klingt simpel und einleuchtend: Alufolie auf die Außenseite der Fensterscheibe kleben, mit der glänzenden Seite nach außen, um die Sonnenstrahlen zu reflektieren. Die matte Seite zeigt in den Raum, um das Sonnenlicht abzuwehren. Doch Experten warnen davor, gerade diese Methode zu verwenden.

Warum ist dieser Trick gefährlich?

Während die glänzende Seite der Folie die Sonnenstrahlen reflektiert, wird die Hitze, die sich auf der Folie staut, an die Fensterscheibe abgegeben. Das Ergebnis: Die Fenster heizen sich schneller auf, statt zu kühlen. Ein weiteres Problem ist die Haltbarkeit: Witterungseinflüsse wie Wind oder Regen können die Folie beschädigen und dazu führen, dass sich Teile davon lösen. Diese können dann in die Umwelt gelangen und verursachen unnötige Verschmutzung.

Gefahr für Ihre Fenster und Ihr Zuhause

Doch das ist noch nicht alles. Alufolie kann auch die Struktur Ihrer Fenster beeinträchtigen. Wenn die Folie nicht richtig befestigt ist oder sich nur teilweise auf das Glas klebt, entsteht eine sogenannte "Schlagschattenwirkung", bei der sich die Hitze ungleichmäßig verteilt. Das kann zu thermischen Spannungen im Glas führen, die im schlimmsten Fall einen Glasbruch zur Folge haben.

Doch auch der Kleber, der für die Befestigung verwendet wird, kann sich durch die intensiven Temperaturen in die Scheibe einbrennen und unschöne Spuren hinterlassen.

Die bessere Lösung

© Getty Images

Experten empfehlen vor allem Außenjalousien, die die Wärme direkt an der Außenwand abhalten und so Ihre Wohnung angenehm kühl halten. Wer keine Außenjalousien installieren kann, sollte sich für Plissees oder dichte Vorhänge entscheiden. Diese Lösungen sind nicht nur effektiv, sondern bieten auch im Winter einen zusätzlichen Kälteschutz.

Obwohl Außenjalousien und spezialisierte Fensterverkleidungen in der Anschaffung etwas teurer sind, zahlen sie sich langfristig aus. Sie bieten nicht nur Schutz vor der Sommerhitze, sondern tragen auch dazu bei, die Heizkosten in den kälteren Monaten zu senken.