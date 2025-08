Herbstvorbereitung: Diese Pflanzen sollten Sie im August einsetzen

Endlich zeigt sich das Wetter wieder von seiner besten Seite, perfekt für ein wenig Gartenarbeit! Nutzen Sie die Gelegenheit, um jetzt schon wichtige Vorbereitungen für das kommende Jahr zu treffen. So können Sie sich schon bald auf bunte Akzente und eine frühlingshafte Farbenpracht freuen.

Der August ist die perfekte Zeit, um Ihren Garten für das kommende Jahr vorzubereiten. Während der Sommer in voller Pracht erblüht, bereitet sich die Natur langsam auf den Herbst vor. Doch anstatt sich von der bevorstehenden Saison trüben zu lassen, ist jetzt der ideale Moment, um den Garten mit einer Reihe von Pflanzen für den Frühling vorzubereiten. Ein gezielter Start im August sorgt dafür, dass Sie im nächsten Jahr als Erster in den Genuss einer farbenfrohen Gartenlandschaft kommen.

Warum Sie jetzt Narzissen pflanzen sollten

Eines der Highlights im Frühjahr sind die strahlend gelben Narzissen, die ein echter Stimmungsaufheller nach einem langen Winter sind. Wenn Sie diese schönen Blumen in Ihrem Garten haben möchten, sollten Sie im August mit dem Pflanzen der Zwiebeln beginnen. Dann haben die Zwiebeln genug Zeit, um starke Wurzeln zu bilden und mit voller Energie im Frühling zu erblühen.

© Getty Images

Wichtig ist, die Zwiebeln tief genug in den Boden zu pflanzen. Ein Loch, das dreimal so tief ist wie die Zwiebel selbst, ist ideal. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Zwiebeln etwa 10 bis 15 cm beträgt, um den Pflanzen ausreichend Platz zum Wachsen zu geben. Ein sonniger bis leicht schattiger Standort mit gut durchlässigem Boden sorgt dafür, dass die Narzissen gesund gedeihen und im Frühling in voller Pracht erstrahlen.

Auch Erdbeeren und Heidelbeeren profitieren vom August

Wenn Sie im nächsten Jahr eine süße Ernte von Erdbeeren oder Heidelbeeren genießen möchten, sollten Sie diese ebenfalls im August setzen. Beide Pflanzen profitieren von den warmen Temperaturen und der restlichen Sommerzeit, um sich optimal zu etablieren und ein starkes Wurzelsystem auszubilden.

Zierpflanzen für eine farbenfrohe Frühlingspracht

© Getty Images

Der August ist auch die ideale Zeit, um Zierpflanzen zu setzen, die im kommenden Jahr eine bunte Blütenpracht entfalten. Herbstzeitlose, Madonnen-Lilien, Kamille und Kornblumen sind nur einige der vielen Blumen, die sich für eine Pflanzung im Spätsommer eignen. Diese Pflanzen sind nicht nur ein Hingucker, sondern bereichern Ihren Garten im kommenden Jahr mit lebendigen Farben und einer herrlichen Duftnote. Damit legen Sie die perfekte Grundlage für eine farbenfrohe und blühende Gartensaison im Frühling.