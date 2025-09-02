Herbst 2025: Die aufregendsten Deko-Trends für ein gemütliches Zuhause

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm die Lust, unser Zuhause in eine warme Wohlfühl-Oase zu verwandeln. Die Deko-Trends 2025 sind wie gemacht für kuschelige Abende und goldene Herbsttage: natürlich, geerdet und so gemütlich, dass man gar nicht mehr raus will.

Der Sommer verabschiedet sich und mit ihm ziehen auch die leuchtenden Farben und die luftige Deko aus. Jetzt ist die perfekte Zeit, Ihrem Zuhause frischen Schwung zu verleihen! Inspiration dazu holen wir uns bei den Interior Trends 2025. Freuen Sie sich auf sanfte Farbwelten, runde Formen, stimmungsvolle Lichtquellen und natürliche Materialien, die für Wärme und Gemütlichkeit sorgen.

Herbst-Farbtrend 2025: Cremefarben und Naturtöne

© Getty Images

Kräftige Farben machen Pause, jetzt übernehmen sanfte Cremefarben, warme Beige-Nuancen und erdige Töne das Ruder. Diese Farbwelt wirkt beruhigend, elegant und unglaublich modern. Sie taucht Räume in eine sanfte, harmonische Stimmung und lässt jedes Detail perfekt zur Geltung kommen. Diese Farben lassen sich ideal mit Naturmaterialien wie Holz, Hagebutten oder Laub kombinieren.

Möbel mit Charakter: Organisch und gemütlich

Harte Kanten und strenge Linien? Nicht im Herbst 2025. Jetzt ist die Zeit für runde, organische Formen, die Gemütlichkeit ausstrahlen und uns wortwörtlich umarmen. Sofas mit weichen Kurven, Sessel mit großzügigen Polstern und Tische mit geschmeidigen Konturen laden zum Entspannen ein. Ihr Zuhause wird so nicht nur optisch wohnlicher, sondern auch spürbar angenehmer.

Licht trifft auf Design

Licht wird in dieser Saison zur Hauptrolle im Interior-Design. Die neuen Leuchten sind nicht nur funktional, sondern auch ästhetische Highlights. Ob warm getöntes Glas, natürliche Materialien oder skulpturale Formen: Die neuen Lichtquellen vereinen Funktion und Design und schenken jedem Raum nicht nur Helligkeit, sondern auch eine ordentliche Portion Gemütlichkeit.

Naturmaterialien für echte Geborgenheit

Rattan, Wolle, Holz und Leinen dominieren die herbstliche Deko-Welt. Im Mix entfalten sie eine erdige Harmonie, die Räume zeitlos und modern zugleich wirken lässt. Ein grob gestrickter Woll-Plaid auf dem Sofa, ein Rattankorb voller kuscheliger Decken, ein Holztablett mit Kerzen und dazu Leinenkissen in warmen Tönen. Mehr Herbst-Feeling geht kaum!

Keramik in Weiß

Keramik erlebt 2025 ein wahres Revival. Ob Vasen, Schalen oder handgefertigte Kürbisse: Jedes Stück ist ein kleines Kunstwerk, das Ruhe und Eleganz in Ihre vier Wände bringt.

Tauschen Sie ein paar Accessoires, ergänzen Sie gemütliche Lichtquellen oder setzen Sie auf cremefarbene Textilien und schon fühlen Sie, wie der Herbst Ihr Zuhause in ein Reich der Gemütlichkeit verwandelt.