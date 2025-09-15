Achtung, Schimmelgefahr: So lüften Sie im Herbst richtig

Mal ist es warm und sonnig dann wieder grau und nass. Der Herbst zeigt sich gerade von seiner wechselhaften Seite. Doch wie lüftet man in dieser Übergangszeit richtig? Damit Sie Schimmel und Co. vermeiden, sollten Sie folgende Tipps beachten.

Im Herbst steigt die Schimmelgefahr besonders schnell, vor allem, wenn das Lüften vernachlässigt wird. An regnerischen Tagen, wenn draußen noch milde Temperaturen herrschen, staut sich die feuchte Luft in den Innenräumen, was ideale Bedingungen für Schimmel schafft. Doch keine Panik: Mit den richtigen Tricks können Sie diesen Gefahren ganz einfach entgegenwirken.

Auf die richtige Luftfeuchtigkeit achten

© Getty Images

Die ideale Luftfeuchtigkeit in Innenräumen liegt zwischen 40 % und 60 %. Zu niedrige Luftfeuchtigkeit führt zu trockener Luft, die vor allem in der Heizsaison unangenehm ist. Mögliche Folgen? Ihre Haut juckt und die Schleimhäute trocknen aus. Zu hohe Luftfeuchtigkeit hingegen fördert die Schimmelbildung, weil sich Feuchtigkeit an kalten Oberflächen niederschlägt. Besonders in der Übergangszeit ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu kontrollieren und richtig zu lüften.

Richtig lüften im Herbst

Jetzt ist es entscheidend, flexibel auf das Wetter zu reagieren und immer dann zu lüften, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. An sonnigen, milderen Tagen können Sie gerne länger lüften, bis zu 15 Minuten. Hierbei wird nicht nur die Feuchtigkeit, sondern auch die verbrauchte Luft ausgetauscht, wodurch der Raum gleichzeitig frischer wird.

© Getty Images

Fallen die Temperaturen unter 10 Grad, lüften Sie am besten zwei bis drei Mal täglich für jeweils 5 Minuten. Querlüften ist hier besonders effektiv, da sich die kalte Luft schnell durch den Raum verteilt und die feuchte Luft abtransportiert wird. Wenn draußen wirklich kalte Temperaturen herrschen, vermeiden Sie längeres Lüften, um die Innentemperatur zu halten.

So vermeiden Sie Schimmel: Weitere Profi-Tipps!

Nach dem Duschen oder Kochen sofort lüften! Der Dampf aus der Dusche oder der Dunst aus der Pfanne sorgt für jede Menge Feuchtigkeit. Befreien Sie den Raum deshalb sofort von der feuchten Luft.

Achten Sie auf kalte Ecken! Schimmel liebt Kälte. Vermeiden Sie es, Möbel direkt an Außenwänden zu stellen, damit sich keine Feuchtigkeit dahinter sammeln kann.

Warten Sie nicht zu lange mit dem Heizen: Zu niedrige Raumtemperaturen begünstigen Schimmel.

So können Sie den Herbst in vollen Zügen genießen, ohne feuchte Wände und fiese Schimmelstellen!