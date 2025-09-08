Mit diesen einfachen Tricks machen Sie Balkon und Terrasse herbstfit

Der Herbst klopft an die Tür, doch das heißt noch lange nicht, dass Sie sich jetzt nur nach drinnen verkriechen müssen! Mit ein paar cleveren Tricks wird Ihr Balkon oder Ihre Terrasse zur herbstlichen Wohlfühloase, in der Sie es sich bei jedem Wetter gemütlich machen können.

Der Herbst schleicht sich langsam ein und während sich draußen die Blätter bunt färben, sinken auch die Temperaturen. Doch das bedeutet nicht, dass Sie den Sommer einfach verabschieden und Ihre Terrasse oder den Balkon dem tristen Wetter überlassen müssen! Mit den richtigen Tricks und der perfekten Deko können Sie Ihre Outdoor-Oase fit für den Herbst machen!

Bunte Herbstpflanzen

© Getty Images

Die sommerliche Bepflanzung hat sich vielleicht schon verabschiedet, aber der Herbst muss nicht grau sein! Statt Ihre Blumenkästen leer und traurig zurückzulassen, setzen Sie jetzt auf robuste und farbenfrohe Herbstpflanzen. Herbstanemonen, Astern, Fetthennen und Heide sind die absoluten Must-Haves dieser Saison. Auch Chrysanthemen, Fruchtskimmie oder Ziergräser machen Ihren Balkon jetzt zum Hingucker.

Laub entfernen

Herbst bedeutet: Laub, Laub und noch mehr Laub! Aber bevor Sie sich von der herbstlichen Unordnung erdrücken lassen, nehmen Sie den Besen in die Hand und befreien Sie Ihren Balkon oder Ihre Terrasse von den braunen Blättern. Es sieht nicht nur viel frischer aus, auch die Blumenbeete werden es Ihnen danken! Denn Laub hindert den Boden daran, richtig zu atmen. Ein sauberer Balkon lässt Ihre Herbstpflanzen perfekt zur Geltung kommen.

Gartenmöbel gemütlich machen

© Getty Images

Wer mag schon eine kalte Holzbank? Der Herbst ist die perfekte Zeit für Kuscheln und Gemütlichkeit. Machen Sie Ihre Gartenmöbel zu einem echten Wohlfühl-Ort! Holen Sie Ihre Lammfelle raus, werfen Sie einige flauschige Kissen und Decken auf die Stühle und Bänke und schaffen Sie sich einen echten Rückzugsort. Wenn es draußen kühler wird, können Sie sich in weiche Textilien einkuscheln und die frische Herbstluft genießen.

Stimmungsvolle Lichtquellen

Gerade im Herbst, wenn es wieder früher dunkel wird, ist es wichtig, mit verschiedenen Lichtquellen für Stimmung zu sorgen. Kleine Lichterketten, rustikale Laternen oder große Kerzen verwandeln Ihren Balkon im Handumdrehen in eine einladende Wohlfühloase. Wenn die ersten kalten Nächte kommen, ist nichts schöner, als unter einem Deckenhimmel aus Lichtern den Tag ausklingen zu lassen.