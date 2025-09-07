Trendfarbe im Herbst: So kombinieren Sie Mocha Mousse im Garten richtig

Sanft in die neue Jahreszeit mit der aktuellen Trendfarbe "Mocha Mousse" und passenden Kombinationen für Beete, Töpfe & Dekoration.

Langsam wird es Zeit, Garten und Balkon für den Herbst vorzubereiten. Die Farbe des Jahres 2025 "Mocha Mousse" ist dafür der ideale Taktgeber. Der warme, erdige Braunton, der an Schokolade und Kaffee erinnert, passt zu dieser Jahreszeit wie keine andere Farbe.

Goldener Herbst

Durch die Wahl bestimmter Pflanzenarten und -sorten lässt sich eine harmonische Atmosphäre im Garten schaffen, die den Charakter von "Mocha Mousse" widerspiegelt. Mit der richtigen Dekoration und Beleuchtung entsteht eine Komposition, die Gemütlichkeit und Eleganz ausstrahlt und den Abschied vom Sommer erleichtert.

Trendfarbe "Mocha Mousse"

Ob im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon: Pflanzen mit braunen oder rötlichen Blättern werden mit Spätblühern in sanften, pudrig-goldenen Farbtönen kombiniert. Zu den Pflanzen, die farblich dem Mocha-Mousse-Ton nahekommen gehören etwa das Purpurglöckchen mit seinen kaffeefarbenem Laub, Rudbeckia mit Blüten in einem Gelb-Bronze-Ton oder die Herbst-Fetthenne mit altrosa-bräunlichen Blütenständen.

© Getty Images

Auch Gräser können die aktuelle Modefarbe simulieren: So punkten Lampenputzergras-Sorten mit Blütenähren in Beige-Braun und die Bronzefarbene Segge mit Blättern in Kupfer. Wer blühende Pflanzen in der Farbfamilie Mocha Mousse sucht, wird auch bei Dahlien und Chrysanthemen fündig -beide Gattungen verfügen über ein breites Farbspektrum.

Verschiedene Kombinationen

© Getty Images

Die Pantone-Herbstfarbe lässt sich stilvoll mit Taupe, Greige, Beige, Creme kombinieren. Auch Flieder-Lila passt gut zu Brauntönen: Lavendel-Sorten, die im September und Oktober blühen, eignen sich gut als Partner. Das silbrig-graue, trockene Laub ist später ein hervorragender Farbkontrast zu warmen Braun-und Kupfertönen. Auch verblühte Hortensien bieten eine strukturierende Komponente im Mocha-Mousse-Herbstgarten.

Deko & Licht

Ergänzt wird das Pflanzen-Arrangement durch die Dekoration: Warme Braun- und Cremetöne, kombiniert mit goldenen Akzenten, sind die idealen Begleiter der floralen Hauptdarsteller. Übertöpfe in mattem Terrakotta, Betongrau, Cremeweiß oder schimmerndem Kupfer setzen stilvolle Akzente und harmonieren perfekt mit natürlichen Materialien wie Holz oder Stein. Accessoires wie Laternen, Windlichter oder Kerzen in Taupe, Bronze oder Altgold sorgen für stimmungsvolles Licht in den frühen Abendstunden.

© Getty Images

Zierkürbisse in Weiß, Creme oder zartem Blassorange bringen dezente, saisonale Farbtupfer ins Spiel. Textilien in Mocha-und Naturtönen ergänzen das Gesamtbild - ideal für Herbstmomente mit einer Tasse Kaffee oder heißer Schokolade und Entspannung à la Mocha-Mousse.