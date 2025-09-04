Weiß niemand: Was Sie im Herbst unbedingt mit Ihrem Rasen machen sollten

Der Herbst steht vor der Tür und die milden Temperaturen bieten uns die perfekte Gelegenheit, den Rasen noch einmal richtig auf Vordermann zu bringen. Nutzen Sie diese Zeit, um ihm dabei zu helfen, den Winter gut zu überstehen und im kommenden Frühjahr in voller Pracht zu erblühen!

Auch im Herbst braucht Ihr Rasen weiterhin Aufmerksamkeit. Das sorgt nicht nur für einen gesunden Start im Frühling, sondern spart Ihnen auch jede Menge Arbeit. Was viele nicht wissen: Vertikutieren im Herbst kann wahre Wunder wirken. Es schabt den Moos- und Filzbelag einfach ab und lässt Ihren Rasen atmen.



Darum sollten Sie jetzt Ihren Rasen vertikutieren

© Getty Images

Der Herbst ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihrem Rasen einen kräftigen Neustart zu geben! Der Boden hat noch ausreichend Wärme, sodass die Gräser nach dem Vertikutieren schnell und gesund nachwachsen können. In dieser Jahreszeit kann sich Ihr Rasen von den Strapazen des Sommers erholen und sich gleichzeitig auf den kommenden Winter vorbereiten. Und der Frühling wird umso spektakulärer! Ihr Rasen wird sich stärker, dichter und widerstandsfähiger zeigen als je zuvor.

Rasen vertikutieren: So geht’s

Rasen mähen: Beginnen Sie damit, den Rasen auf eine mittlere Höhe zu schneiden. Ein kürzerer Rasen erleichtert das Vertikutieren und sorgt dafür, dass der Vertikutierer effektiv arbeiten kann. Vertikutierer einstellen: Richten Sie Ihren Vertikutierer so ein, dass er die oberste Schicht des Bodens bearbeitet, ohne die Graswurzeln zu beschädigen. Dafür sollten die Messer max. 3 mm tief in die Grasnarbe eindringen. Rasen bearbeiten: Fahren Sie mit dem Vertikutierer über den Rasen. Gehen Sie in mehreren Richtungen, um auch die tiefsten Schichten des Filzes zu erreichen. Rasenfilz entfernen: Nach dem Vertikutieren bleibt der lästige Rasenfilz zurück. Entfernen Sie ihn gründlich, am besten mit einem Rechen oder Laubbläser. Jetzt ist der Rasen bereit für die letzten Schritte! Nachsäen: Haben Sie kahle Stellen entdeckt? Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um sie mit frischem Rasensaatgut zu füllen. So wird Ihr Rasen im kommenden Jahr dichter und kräftiger. Düngen: Der Herbst ist auch die Zeit für eine letzte Dosis Nährstoffe. Ein spezieller Herbstdünger stärkt die Wurzeln und macht den Rasen widerstandsfähiger gegen Kälte und Krankheiten.

Laub vom Rasen entfernen

© Getty Images

Ein wenig Laub auf dem Rasen kann zwar Unterschlupf für Tiere bieten, doch zu viel davon kann problematisch werden. Der Rasen “erstickt” förmlich unter einer dichten Laubschicht, und das Risiko von Pilzbefall steigt. Um Ihren Rasen gesund und vital zu halten, sollten Sie das Laub regelmäßig entfernen.