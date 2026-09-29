Versteckte Gefahr: Duftende Putzmittel vergiften Raumluft

Ein frisch geputztes Bad, das nach Zitrone duftet – für viele von uns der Inbegriff von Sauberkeit. Doch eine neue Studie zeigt nun die dunkle Seite dieses Frischegefühls.

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Wenn wir zu Reinigungsmitteln greifen, wollen wir Schmutz, Viren und Bakterien beseitigen. Doch Forscher der Purdue University (USA) haben auf der Herbsttagung der American Chemical Society (ACS) 2026 alarmierende Ergebnisse vorgestellt: Das Wischen und Sprühen mit parfümierten Produkten macht unsere Oberflächen zwar sauber, verschmutzt aber gleichzeitig massiv die Luft, die wir atmen.

Die trügerische Frische

Egal ob Sie zu herkömmlichen Allzweckreinigern oder zu scheinbar natürlichen Öko-Reinigern mit ätherischen Ölen greifen: Die meisten duftenden Putzmittel enthalten sogenannte Terpene (wie Limonen für den Zitrusduft oder Pinen für den Nadelwald-Geruch). Sobald Sie diese Mittel beim Putzen versprühen oder verreiben, verdampfen die Duftstoffe und reagieren mit dem natürlich in der Raumluft vorkommenden Ozon.

Schnelle Verbreitung

Das Ergebnis dieser chemischen Reaktion: Es bilden sich Milliarden bis Billionen winziger Nanopartikel. Dieser Prozess geschieht rasend schnell. "Bis Sie mit dem Putzen eines Raumes fertig sind, haben Sie bereits eine enorme Menge an Nanopartikeln gebildet und eingeatmet", warnt Studienleiter Brandon Boor laut reddit.com.

Das Heimtückische an dieser Art der Luftverschmutzung ist, dass Sie sie weder sehen noch durch eine Rauchwolke bemerken können. Die entstehenden Partikel sind gerade einmal 1 bis 30 Nanometer groß. Damit sind sie winzig genug, um beim Einatmen die normalen Schutzbarrieren unseres Körpers zu umgehen:

So schädlich wie Straßenverkehr

Die Konzentration dieser unsichtbaren Partikel ist dabei enorm hoch. Die Forscher stellten fest, dass die Schadstoff-Belastung für die Atemwege während des Putzens genauso groß – oder sogar größer – sein kann, als wenn Sie direkt an einer vom Verkehr verstopften Straße stehen, folgert gizmodo.com.

Was tun? Um sich und Ihre Familie zu schützen, sollten Sie auf Duftstoffe verzichten und nach dem Wohnungsputz gründlich lüften, damit das Ozon entweichen kann.