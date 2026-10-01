Jetzt leuchten die Kürbisse wieder

Ob gruselig, verspielt oder kreativ: Kürbisse sorgen im Herbst für gemütliche Stimmung und Halloween-Flair.

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Wenn sich die Blätter in leuchtenden Rot-, Gelb- und Orangetönen färben und die Tage langsam kürzer werden, zieht der Herbst in all seiner Pracht ein. Mit ihm kehrt auch einer der beliebtesten Stars der Saison zurück: der Kürbis. Längst ist er nicht nur als Suppenzutat oder Ofengemüse gefragt, sondern hat sich zum unverzichtbaren Dekoelement für Haus, Garten und Balkon entwickelt.

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Bereits ab September schmücken Kürbisse in den unterschiedlichsten Formen und Farben Eingangsbereiche, Fensterbänke und Esstische. Von klassischem Orange über Cremeweiß bis hin zu dunklen Grün- und Grautönen bieten die Herbstboten unzählige Möglichkeiten, das Zuhause saisonal zu gestalten. Kombiniert mit buntem Laub, Kastanien, Eicheln und Kerzen entsteht im Handumdrehen eine warme und einladende Atmosphäre, die die gemütliche Seite der Jahreszeit unterstreicht.

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Wenn der Kürbis zum Kunstwerk wird

Besonders beliebt ist das traditionelle Kürbisschnitzen, das Jahr für Jahr Groß und Klein begeistert. Mit einem Löffel, einem kleinen Sägemesser und etwas Kreativität verwandelt sich ein einfacher Kürbis in ein individuelles Kunstwerk. Das Aushöhlen und Gestalten gehört mittlerweile für viele Familien ebenso zum Herbst wie Spaziergänge durch raschelndes Laub oder der Besuch eines Kürbisfestes.

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Der Klassiker bleibt dabei das typische Halloween-Gesicht mit dreieckigen Augen und gezacktem Mund. Von innen beleuchtet, sorgt es für die perfekte Mischung aus Grusel und Gemütlichkeit. Doch immer mehr Hobbykünstler setzen auf kreative Alternativen.

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Statt schauriger Fratzen entstehen liebevoll gestaltete Katzenköpfe oder Eulen, die dem Brauch eine verspielte Note verleihen. Besonders raffinierte Effekte entstehen, wenn die Kürbisschale nur teilweise abgeschabt wird. Durch die dünneren Stellen scheint das Licht im Inneren sanft hindurch und erzeugt geheimnisvolle Muster und Silhouetten. Der Kreativität sind beim Kürbisschnitzen keine Grenzen gesetzt.