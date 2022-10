Jetzt fix: Bundesheer bekommt neue Flugzeuge

Die lange Einkaufliste des Bundesheeres beinhaltet auch neue Jets. Und zwar ganz sicher neue Transportflugzeuge, wahrscheinlich aber auch neue Jet-Trainer.

16,6 Milliarden Euro will das Bundesheer in den nächsten zehn Jahren investieren, da muss doch auch etwas für die Luftstreitkräfte dabei sein. Tatsächlich sind vor allem die Transportmaschinen vom Typ Hercules bereits an ihre Lebensgrenze angekommen, nochmals lassen sich die 1966 bzw. 1967 gebauten Austro-Transporter nicht mehr updaten. Das Heer wird deshalb "so rasch wie möglich", wie es im Verteidigungsministerium heißt, neue Transporter anschaffen. Bis Ende des Jahrzehnts müssen die neue Schwergewichte her - das heißt die Ausschreibung muss in den nächsten zwei Jahren erfolgen.

Dabei gibt es schon einen Favoriten: Denn der neue Jet muss mindestens einen Pandur-Radpanzer oder das mobile Spital transportieren können -dafür kommen zwei Typen infrage: die brasilianische Embraer C-390 -oder eben neue Hercules. Wie ÖSTERREICH aus dem Heer erfuhr, ist die Embraer Liebling der Piloten, vor allem, weil es ein Jet ist. Zudem kaufen gerade Ungarn und die Niederlande den Brasilien-Flieger, der rund 60 Mio. Euro kosten soll.

Aber das ist nicht alles: Das Heer dürfte in den nächsten Jahren auch neue Jettrainer bekommen, die teilweise wie die ausgelaufene Saab 105 auch Luftraumüberwachungsaufgaben übernehmen können. Der Ankauf sei zwar "militärisch notwendig", entschieden sei die Beschaffung anders als bei den Transporter aber noch nicht nicht. Nur: Das Heer gibt Millionen für die Ausbildung der Eurofighter-Piloten auf ausländischen Jets aus, sodass alle im Heer mit der Beschaffung rechnen.

© Leonardo ×

Der M-346 von Leonardo.

Das Modell, das sich anbietet, wäre M-346 von Leonardo aus Italien, hier hat Österreich ja auch kürzlich Hubschrauber bestellt..Im Betrieb wären diese Jets auch wesentlich billiger als die sündteuren Eurofighter.