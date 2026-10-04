Unter Wien
Schaurige Halloween-Touren in 15 Metern Tiefe
Wer am 31. Oktober neben Süßigkeiten und Kürbissen auf echtes Gänsehaut-Feeling setzen möchte, sollte dies mit dem Gang in die Wiener Unterwelt tun. Gleich drei Halloween-Spezialtouren von "Unter Wien" führen Besucher durch einen historischen Keller bis zu 15 Meter unter den Straßen der Stadt.
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Drei Führungen mit Gruselfaktor
Bei der ersten Tour um 17 Uhr dreht sich alles um Scharfrichter und Hinrichtungen. Im Schein der 80 Jahre alten Bunkerlaternen erzählen Nachtwächter Willibald und Fremdenführerin Katharina Glaserer, was sich einst in den historischen Gewölben abgespielt hat und welche Geheimnisse den letzten Henker der Stadt bis heute umgeben.
Um 19 Uhr steht das geheimnisvolle Wien im Mittelpunkt. Willibald und Tour-Guide Gabriele Lukacs nehmen die Teilnehmer mit auf eine Reise zu Alchemisten, Alraunen, alten Bräuchen und düsteren Legenden. Tief unter der Erdoberfläche eröffnet sich eine verborgene Welt voller mystischer Geschichten und rätselhafter Erzählungen aus vergangenen Jahrhunderten.
Besonders schaurig wird es dann um 22.30 Uhr: Bei der nächtlichen Gruseltour erkunden Besucher einen uralten Riesenkeller und tauchen tief in die unheimlichen Legenden des Wiener Untergrunds ein. Alle drei Führungen dauern jeweils zwei Stunden und kosten 34 Euro pro Person. Wer sich einen Platz sichern will, sollte rasch buchen, die Auswahl an Plätzen ist nämlich begrenzt.
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