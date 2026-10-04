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Menschliche Nähe

Liesing: Ein Tisch gegen Einsamkeit

Rudolf Preyer
von
Einladung: "Komm, setz Dich dazu!"
© zVg
Im Gasthaus Koci steht jetzt Liesings erster "Setz dich dazu"-Tisch. Wer nicht allein essen will, nimmt einfach Platz - und findet Gesellschaft und Geborgenheit.
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Essen, trinken, plaudern: Der Tisch lädt alle ein, die gerne ausgehen, aber nicht allein bleiben wollen. Wer sich bewusst dazusetzt, findet unkompliziert Anschluss.

Mehr Miteinander / Setz' dich dazu!

ÖVP-Liesing-Obmann Patrick Gasselich sagt: "Gegen Einsamkeit hilft vor allem auch mehr Miteinander." Die Partei will fördern, dass Menschen zusammenkommen, reden und vielleicht neue Bekanntschaften schließen.

Hier sitzt keiner allein

Bezirksrat Markus Fiala betont: "Unser Bezirk lebt von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und füreinander da sind."

Tische für alle / Gemeinsam statt einsam

Weitere Lokale sollen folgen. Wirtshäuser und Restaurants, die mitmachen wollen, bekommen die "Setz dich dazu"-Schilder kostenlos.

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