Menschliche Nähe
Liesing: Ein Tisch gegen Einsamkeit
Essen, trinken, plaudern: Der Tisch lädt alle ein, die gerne ausgehen, aber nicht allein bleiben wollen. Wer sich bewusst dazusetzt, findet unkompliziert Anschluss.
Mehr Miteinander / Setz' dich dazu!
ÖVP-Liesing-Obmann Patrick Gasselich sagt: "Gegen Einsamkeit hilft vor allem auch mehr Miteinander." Die Partei will fördern, dass Menschen zusammenkommen, reden und vielleicht neue Bekanntschaften schließen.
Hier sitzt keiner allein
Bezirksrat Markus Fiala betont: "Unser Bezirk lebt von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und füreinander da sind."
Tische für alle / Gemeinsam statt einsam
Weitere Lokale sollen folgen. Wirtshäuser und Restaurants, die mitmachen wollen, bekommen die "Setz dich dazu"-Schilder kostenlos.
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