Zu dunkel in der Wohnung? Mit diesen 9 Tricks wird dein Zuhause heller

Wenn die Tage kürzer werden, fehlt vielen Wohnungen das natürliche Licht. Mit den richtigen Farben, Spiegeln und Möbeln wirken selbst dunkle Räume freundlicher und großzügiger. MyHammer verrät, welche Fehler du vermeiden solltest.

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Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer und das Tageslicht lässt immer früher nach. Gerade in Wohnungen mit kleinen Fenstern oder ungünstiger Ausrichtung kann es schnell düster werden. Doch nicht nur die Architektur entscheidet darüber, wie hell ein Raum wirkt. Auch dunkle Wandfarben, wuchtige Möbel und schwere Vorhänge können dafür sorgen, dass selbst tagsüber kaum Licht in die eigenen vier Wände kommt.



Dabei reichen oft schon kleine Veränderungen, um das Wohngefühl deutlich zu verbessern. Der Handwerker-Vermittlungsdienst MyHammer erklärt, worauf es bei der Einrichtung ankommt. Der Experte betont: "Die richtige Beleuchtung kann den gesamten Charakter eines Zuhauses verändern und beeinflussen, wie Räume im Laufe des Tages aussehen, wirken und genutzt werden. Eine bessere Beleuchtung ist eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit, das Wohngefühl zu verbessern."

1. Nicht einfach alles weiß streichen

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Weiße Wände gelten als Klassiker, wenn es darum geht, Räume heller wirken zu lassen. Doch Vorsicht: Weiß ist nicht gleich Weiß. Gerade in Zimmern mit wenig Sonnenlicht kann ein kühler, blaustichiger Farbton schnell ungemütlich wirken. Für Räume mit Fenstern Richtung Norden empfiehlt MyHammer deshalb wärmere Weißtöne oder sanfte Cremetöne. In sonnigen, nach Süden ausgerichteten Räumen dürfen es hingegen auch klarere Weißtöne und helle, neutrale Farben sein.

2. Spiegel strategisch platzieren

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Spiegel sind echte Helfer, wenn es darum geht, mehr Helligkeit in die Wohnung zu bringen. Entscheidend ist allerdings, was sie reflektieren. Ein Spiegel, der auf eine dunkle Ecke oder ein wuchtiges Möbelstück ausgerichtet ist, bringt wenig. Besser ist es, größere Spiegel gegenüber oder seitlich von Fenstern anzubringen. So können sie das einfallende Tageslicht aufnehmen und in den Raum zurückwerfen. Auch Glastische und glänzende Fliesen können Licht reflektieren.

3. Schwere Vorhänge austauschen

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Dicke, dunkle Vorhänge sorgen zwar für Gemütlichkeit und können im Winter beim Wärmeschutz helfen, nehmen Räumen aber auch Helligkeit. Wer mehr Tageslicht hereinlassen möchte, kann auf transparente Vorhänge oder geeignete Jalousien umsteigen. Diese lassen mehr Licht durch und bieten gleichzeitig Sichtschutz. Wichtig ist außerdem, dass Vorhänge tagsüber möglichst nicht einen großen Teil der Fensterfläche verdecken.

4. Auf mehrere Lichtquellen setzen

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Eine einzelne Deckenlampe reicht häufig nicht aus, um einen Raum gleichmäßig auszuleuchten. Besser ist eine Kombination aus verschiedenen Lichtquellen: Stehlampen, Tischleuchten und indirekte Beleuchtung schaffen unterschiedliche Lichtzonen und lassen dunkle Ecken verschwinden. Besonders praktisch sind LED-Leisten unter Küchenregalen oder Hängeschränken. Auch die Lichtfarbe spielt eine Rolle: Warmweiß wirkt gemütlich, neutralweißes Licht kann sich dagegen für Arbeitsbereiche eignen.



MyHammer sieht gerade bei Wohnungen mit wenig Tageslicht kreativen Spielraum. Der Experte erklärt: "Für Menschen, die in Häusern mit wenig natürlichem Licht leben, kann es schwierig sein, die richtigen Lösungen zu finden. Man muss etwas kreativ werden. Trotzdem gibt es viele praktische und einfache Möglichkeiten, etwa durch bewusste Farbentscheidungen, eine bessere Raumaufteilung und den gezielten Einsatz künstlicher Beleuchtung."

5. Lichtwege freihalten

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Manchmal braucht es gar keine neuen Möbel, sondern einfach mehr Platz. Große Gegenstände vor Fenstern, vollgestellte Flächen und überladene Regale können dafür sorgen, dass sich Licht schlechter im Raum verteilt. Wer regelmäßig ausmistet und Dinge sinnvoll verstaut, schafft optisch mehr Weite. Auch offene Flächen rund um Fenster und Türen helfen dabei, Räume großzügiger wirken zu lassen.

6. Möbel wählen, die Licht durchlassen

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Dunkle, massive Möbel können einen Raum optisch schwer machen. Wer neu einrichtet, sollte deshalb auf helle Oberflächen und filigrane Formen achten. Ein Couchtisch mit Glasplatte und schmalen Beinen wirkt beispielsweise luftiger als ein massiver, dunkelbrauner Tisch. Sofas mit schmalen Armlehnen, Betten ohne Fußteil oder Schränke mit Glastüren können ebenfalls dazu beitragen, dass ein Zimmer offener erscheint.

7. Fenster putzen

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Klingt banal, kann aber einen Unterschied machen: Saubere Fenster lassen mehr Tageslicht in die Wohnung als Scheiben, auf denen sich Staub, Schmutz und Schlieren ablagern. Wer die Fenster regelmäßig von innen und außen reinigt, nutzt das vorhandene Tageslicht besser aus. Auch Fensterbänke sollten nicht komplett mit hohen Pflanzen oder Dekoration zugestellt sein.

8. Licht von oben holen

Dachfenster © Getty Images/Westend61

Wenn größere Veränderungen möglich sind, können Dachfenster oder sogenannte Lichttunnel eine Lösung sein. Sie bringen natürliches Licht in Bereiche, die über normale Fenster nur wenig davon abbekommen. Besonders in dunklen Fluren, Treppenhäusern oder Badezimmern kann das sinnvoll sein. Allerdings sind solche Maßnahmen bauliche Eingriffe, die je nach Gebäude geplant und fachgerecht umgesetzt werden müssen.

9. Glasbausteine als Lichtquelle nutzen

Wer ohnehin eine Renovierung plant, kann auch Glasbausteine in Betracht ziehen. Sie ermöglichen es, Licht zwischen Räumen weiterzugeben, ohne vollständig auf Privatsphäre verzichten zu müssen. Deshalb eignen sie sich etwa für Badezimmer, Eingangsbereiche oder Kellerräume. Es gibt sie in transparenten, strukturierten und satinierten Variantenm, so lässt sich der Lichteinfall an den jeweiligen Raum anpassen.

Nicht jede dunkle Wohnung braucht gleich eine teure Renovierung. Oft helfen schon ein anders platzierter Spiegel, leichtere Vorhänge oder eine zusätzliche Lampe. Wer größere Umbauten plant oder bei der Beleuchtung unsicher ist, kann sich fachliche Unterstützung holen.