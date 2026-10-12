Für George Clooney putzen sich die Stars heraus

Goldene Pailletten, zarte Spitze und jede Menge Star-Power: Amal und George Clooney luden zu "The Albies" nach London. Neben den Gastgebern sorgten Brad Pitt und Ines de Ramon, Emily Ratajkowski und weitere prominente Gäste für einen glamourösen Red Carpet.

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Wenn Amal und George Clooney einladen, kommt Hollywood nach London: Am Freitag, 9. Oktober, versammelten sich zahlreiche Stars im Natural History Museum zur fünften Ausgabe von "The Albies". Die Gala der Clooney Foundation for Justice verbindet große Namen mit einem wichtigen Anliegen: Sie würdigt Menschen, die sich unter persönlichem Risiko für Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzen. Auf dem roten Teppich gab es dazu einige Looks, die einen zweiten Blick verdienten.

Amal Clooney: Ein Auftritt wie flüssiges Gold

Den modischen Höhepunkt lieferte die Gastgeberin selbst. Amal Clooney erschien in einer schulterfreien Gucci-Robe, deren schimmernde Pailletten und bodenlange, feine Fransen für einen besonders effektvollen Auftritt sorgten. Die klare Silhouette ließ dem glitzernden Material Raum, während die Fransen Bewegung in den Look brachten. George Clooney ergänzte den Auftritt seiner Frau in Schwarz mit Fliege.

Brad Pitt und Ines de Ramon: Spitze trifft auf Klassik

Auch Brad Pitt setzte auf einen klassischen schwarzen Abendlook und war damit modisch auf einer Linie mit seinem Freund George. An seiner Seite zog Ines de Ramon in einem salbeigrünen Spitzenkleid die Blicke auf sich. Der sanfte Farbton unterstrich ihren Teint, transparente Partien verliehen der Robe Leichtigkeit. Zwischen all den dunklen Abendlooks war das zarte Grün eine besonders schöne Abwechslung.

Emily Ratajkowski und Poppy Delevingne setzen auf Transparenz

Emily Ratajkowski blieb ihrer Vorliebe für gewagte Red-Carpet-Looks treu. Das Model wählte ein transparentes schwarzes Gucci-Abendkleid mit floralem Muster. Die Kombination aus dunkler Farbe, durchscheinendem Stoff und Blumenmotiven gab dem Naked Dress eine romantische Note.

Auch Poppy Delevingne griff den Transparenz-Trend auf. Ihre Robe mit langen Ärmeln wirkte verspielt und elegant zugleich.

Samt, Glitzer und ein Bustier zum Verlieben

Laura Dern zeigte, wie aufregend ein schwarzer Abendlook sein kann: Ihr Samt-Ensemble bekam durch ein funkelndes Bustier in Herzform einen besonderen Akzent.

Isla Fisher entschied sich für ein schulterfreies Midikleid mit einem korsageartigen Oberteil. Die strukturierte Silhouette und die kürzere Länge brachten Abwechslung zwischen die bodenlangen Roben; farblich harmonierte ihr Look besonders schön mit ihrem roten Haar.

Donatella Versace und Anna Wintour bleiben ihrem Stil treu

Donatella Versace erschien in Mitternachtsblau mit transparenten Elementen. Große Ohrringe und ein glatt gestylter Pony rundeten den Auftritt ab. Anna Wintour wählte eine burgunderfarbene Robe mit kleiner Schleppe. Dazu trug die Modeikone ihre unverwechselbaren Markenzeichen: den akkurat geschnittenen Bob und die Sonnenbrille.

Die schönsten Looks der Clooney-Gala 1 / 8 Amal & George Clooney © Mike Marsland/WireImage Brad Pitt & Ines de Ramon © Getty Images for The Clooney Foundation for Justice Anna Wintour © Getty Images for The Clooney Foundation for Justice

Prominenz für ein wichtiges Anliegen

Die Aufmerksamkeit, die all diese Stars erzeugen, ist ein zentraler Gedanke hinter "The Albies". Amal und George Clooney wollen Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger sichtbar machen und ihnen dadurch auch Schutz bieten. Benannt sind die Auszeichnungen nach dem südafrikanischen Anti-Apartheid-Kämpfer und ehemaligen Verfassungsrichter Albie Sachs. So richtet sich das Rampenlicht des Abends auch auf jene, deren mutige Arbeit sonst oft viel zu wenig Beachtung findet.