Das sollten Sie in der Woche vom 12. bis 18. Oktober laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 12.10. - 18.10.

Montag - 12. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Gute Tage für Beckenbodengymnastik. Am Nachmittag viel Wasser oder Kräutertees trinken. Außer Notoperationen, möglichst keine OPs im Unterleib.

Dienstag - 13. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Büro- und Kübelpflanzen gießen, auch noch morgen. Meditieren hilft den Muskeln und den Nerven. Heilkräuter und Gewürze erst Ende Oktober abfüllen.

Mittwoch - 14. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Sensible Menschen sind heute empfindlicher. An Skorpion bekommt man schneller eine Blasenentzündung. Im Herbst vernachlässigen viele frischen Salat.

Donnerstag - 15. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Schütze

Getrocknete Früchte sind wieder mehr im Trend. Die Trockenphase sollte jedoch immer im abnehmenden Mond erfolgen, damit nichts schimmelig wird.

Freitag - 16. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Schütze

Obsttage möglichst auch im Herbst einlegen. Ausnahmsweise ist es gut, Fingernägel bis Montag zu schneiden.

Samstag - 17. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Steinbock

Ideale Zeit, um heilkräftige Wurzeln wie Beinwell, Löwenzahn und ähnliche auszugraben und zu sammeln.

Sonntag - 18. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Steinbock

Blutbildende Lebensmittel, wie alle rot gefärbten Gemüse, wirken an "Erdtagen" besonders intensiv.