KW 42
Das sollten Sie in der Woche vom 12. bis 18. Oktober laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 12.10. - 18.10.
Montag - 12. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Gute Tage für Beckenbodengymnastik. Am Nachmittag viel Wasser oder Kräutertees trinken. Außer Notoperationen, möglichst keine OPs im Unterleib.
Dienstag - 13. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Büro- und Kübelpflanzen gießen, auch noch morgen. Meditieren hilft den Muskeln und den Nerven. Heilkräuter und Gewürze erst Ende Oktober abfüllen.
Mittwoch - 14. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Sensible Menschen sind heute empfindlicher. An Skorpion bekommt man schneller eine Blasenentzündung. Im Herbst vernachlässigen viele frischen Salat.
Donnerstag - 15. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
Getrocknete Früchte sind wieder mehr im Trend. Die Trockenphase sollte jedoch immer im abnehmenden Mond erfolgen, damit nichts schimmelig wird.
Freitag - 16. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
Obsttage möglichst auch im Herbst einlegen. Ausnahmsweise ist es gut, Fingernägel bis Montag zu schneiden.
Samstag - 17. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Steinbock
Ideale Zeit, um heilkräftige Wurzeln wie Beinwell, Löwenzahn und ähnliche auszugraben und zu sammeln.
Sonntag - 18. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Steinbock
Blutbildende Lebensmittel, wie alle rot gefärbten Gemüse, wirken an "Erdtagen" besonders intensiv.
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