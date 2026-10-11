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KW 42

Das sollten Sie in der Woche vom 12. bis 18. Oktober laut Mondkalender tun

Vollmond am Nachthimmel mit Wolken und Spiegelung im ruhigen Wasser darunter.
© Getty Images
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 12.10. - 18.10.

Montag - 12. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Gute Tage für Beckenbodengymnastik. Am Nachmittag viel Wasser oder Kräutertees trinken. Außer Notoperationen, möglichst keine OPs im Unterleib.

Dienstag - 13. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Büro- und Kübelpflanzen gießen, auch noch morgen. Meditieren hilft den Muskeln und den Nerven. Heilkräuter und Gewürze erst Ende Oktober abfüllen.

Mittwoch - 14. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Sensible Menschen sind heute empfindlicher. An Skorpion bekommt man schneller eine Blasenentzündung. Im Herbst vernachlässigen viele frischen Salat.

Donnerstag - 15. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Getrocknete Früchte sind wieder mehr im Trend. Die Trockenphase sollte jedoch immer im abnehmenden Mond erfolgen, damit nichts schimmelig wird.

Freitag - 16. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Obsttage möglichst auch im Herbst einlegen. Ausnahmsweise ist es gut, Fingernägel bis Montag zu schneiden.

Samstag - 17. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Ideale Zeit, um heilkräftige Wurzeln wie Beinwell, Löwenzahn und ähnliche auszugraben und zu sammeln.

Sonntag - 18. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Blutbildende Lebensmittel, wie alle rot gefärbten Gemüse, wirken an "Erdtagen" besonders intensiv.

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