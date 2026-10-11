Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 12.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Es wird Zeit für eine klare Entscheidung: Kompromiss oder loslassen?

Es wird Zeit für eine klare Entscheidung: Kompromiss oder loslassen? Beruf: Gründliche Bereinigung steht an, als Vorbereitung auf neue Optionen.

Gründliche Bereinigung steht an, als Vorbereitung auf neue Optionen. Fitness: Ein Tag für konzentriertes Arbeiten. Regenerieren Sie sich auch gut!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Nehmen Sie sich Bedenkzeit!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Nehmen Sie sich Bedenkzeit! Beruf: Rechnen Sie mit Stress und Hindernissen. Besser, Sie nehmen Hilfe an.

Rechnen Sie mit Stress und Hindernissen. Besser, Sie nehmen Hilfe an. Fitness: Ruhe zu bewahren ist heute am wichtigsten. Schonen Sie Ihre Kräfte!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Überlegen Sie sich Entscheidungen und deren Folgen sehr gründlich!

Überlegen Sie sich Entscheidungen und deren Folgen sehr gründlich! Beruf: Es ist vielleicht Zeit für einen Richtungswechsel. Nichts überstürzen!

Es ist vielleicht Zeit für einen Richtungswechsel. Nichts überstürzen! Fitness: Konzentration ist heute wichtiger als Tempo. Daher Pausen einlegen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Stellen Sie Ihrem Partner kein Ultimatum! Das kann ins Auge gehen.

Stellen Sie Ihrem Partner kein Ultimatum! Das kann ins Auge gehen. Beruf: Mit Ihren Ideen liegen Sie richtig. Taktieren Sie aber diplomatisch!

Mit Ihren Ideen liegen Sie richtig. Taktieren Sie aber diplomatisch! Fitness: Es lohnt sich, Ruhe zu bewahren und sehr konzentriert zu bleiben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Zurückhaltung ist sicher klüger, sonst gerät einiges außer Kontrolle.

Zurückhaltung ist sicher klüger, sonst gerät einiges außer Kontrolle. Beruf: Zügeln Sie Ihren Ehrgeiz und beschränken Sie sich auf das Notwendige!

Zügeln Sie Ihren Ehrgeiz und beschränken Sie sich auf das Notwendige! Fitness: Langsamer und vorsichtiger! Anstrengendes sollten Sie heute vermeiden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Man erwartet zurecht eine loyale Haltung. Zeit, Zweifel auszuräumen.

Man erwartet zurecht eine loyale Haltung. Zeit, Zweifel auszuräumen. Beruf: Genauigkeit ist wichtig, um Probleme besser in den Griff zu kriegen!

Genauigkeit ist wichtig, um Probleme besser in den Griff zu kriegen! Fitness: Konzentration auf Wesentliches, um Energien effizienter zu nutzen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wo Verstand und Herz im Einklang sind, kann es sehr romantisch werden.

Wo Verstand und Herz im Einklang sind, kann es sehr romantisch werden. Beruf: Lust, einiges umzukrempeln? Erst gründlich sondieren und analysieren!

Lust, einiges umzukrempeln? Erst gründlich sondieren und analysieren! Fitness: Schönheitsmaßnahmen haben Tiefenwirkung. Ideal für Ihre Hautpflege.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Sie kommen gut an. Genießen Sie es, aber geben Sie die Initiative ab!

Sie kommen gut an. Genießen Sie es, aber geben Sie die Initiative ab! Beruf: Konflikte mal ausklammern! Es ist wichtiger, das Teamwork zu stärken.

Konflikte mal ausklammern! Es ist wichtiger, das Teamwork zu stärken. Fitness: Verausgaben Sie sich nicht wieder! Und ernähren Sie sich vernünftig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie sollten sich endlich festlegen, an wen Sie Ihr Herz verschenken.

Sie sollten sich endlich festlegen, an wen Sie Ihr Herz verschenken. Beruf: Perfekter Tag, um auszumisten! Wer Ordnung schafft, sieht viel klarer.

Perfekter Tag, um auszumisten! Wer Ordnung schafft, sieht viel klarer. Fitness: Entschleunigen! Nehmen Sie sich lieber Zeit, um Kondition zu tanken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Keine überzogenen Ansprüche! Sich loyal zu zeigen, ist viel wichtiger.

Keine überzogenen Ansprüche! Sich loyal zu zeigen, ist viel wichtiger. Beruf: Bestimmen Sie erst einmal die Prioritäten! Gründlichkeit hat Vorrang.

Bestimmen Sie erst einmal die Prioritäten! Gründlichkeit hat Vorrang. Fitness: Langsamer und sorgfältiger! Eile führt nur zu unproduktivem Stress.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Ziehen Sie sich etwas zurück, um für sich mehr Klarheit zu gewinnen!

Ziehen Sie sich etwas zurück, um für sich mehr Klarheit zu gewinnen! Beruf: Bauen Sie lieber auf die Hilfe anderer, statt sich dagegen zu wehren!

Bauen Sie lieber auf die Hilfe anderer, statt sich dagegen zu wehren! Fitness: Zu viel Druck und Stress? Bleiben Sie dran, aber legen Sie Pausen ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.