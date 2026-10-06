Pinterest sagt voraus: Diese Beauty-Looks werden jetzt zum Trend

Was tragen wir in der kommenden Saison auf Nägeln, Lippen und Co.? Der neue Pinterest-Trendreport liefert die Antwort und zeigt die Beauty-Looks, die jetzt ganz oben auf der Liste stehen.

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Pinterest gilt längst als Inspirationsquelle für die neuesten Beauty- und Fashion-Trends. Laut der Plattform entdecken 85 Prozent der wöchentlichen Nutzer*innen dort neue Beauty-Trends, häufig lange bevor sie den Mainstream erreichen. Der aktuelle Trendreport macht deutlich: Einheitslooks waren gestern. Stattdessen geht es um individuelle Akzente, warme Herbstnuancen und Looks mit persönlicher Note. Im Fokus stehen ausdrucksstarke Farben, strahlend gepflegte Haut und detailreiche Nageldesigns.

Warme Töne und markante Haarfarben dominieren den Herbst

Unsere Haare bekommen diese Saison ein Upgrade. Mocha, Espresso, Cherry Cola und warmes Kupfer lösen kühle Blondtöne ab. Der Hype ist real: Suchanfragen nach "mocha balayage hair" sind um ganze 949 % gestiegen. Es geht um tiefe, satte Töne, die durch hellere Akzente lebendig wirken.

Gleichzeitig sorgt der Look "Pink-a-Boo" für echte Wow-Momente: Statt den ganzen Kopf rosa zu färben, setzen Trendsetterinnen gezielt Farben ins Unterhaar oder an die vorderen Strähnen. Die Suchen nach Dark Pink Peekaboo Hair klettern um 481 Prozent, Pink Hair Stripes um 463 Prozent und Teal-Pink-Kombis um 273 Prozent nach oben.

Trendreport © Pinterest

Bei den Haarschnitten gilt ab sofort: Tschüss Kante, hallo Schwung. Die neuen Schnitte fallen locker und umschmeicheln das Gesicht. A026 feiert die Textur ihr Comeback! Long Layered Bobs (+622 %) und French Bobs with Wispy Bangs (+394 %) arbeiten mit deiner natürlichen Haarstruktur, anstatt sie zu verstecken.

Make-up: Zwischen Eisprinzessin und Romance

Während die Temperaturen sinken, kühlt auch unsere Make-up-Palette ab. Frostige Lippen, pastellblauer Lidschatten und funkelnde Silber-Eyeliner zaubern einen futuristischen Eis-Glow ins Gesicht. Wem das zu kühl ist, der greift zum "Cheeky Flush": Hier wird das Rouge von den Wangenknochen bis hoch zu den Schläfen verblendet, für den perfekten Frisch-Verliebt-Teint. Gepaart mit weicher "Cloud Skin" und natürlich-sanften Wimpern werden Sie zur Trendsetterin.

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Krasser Nagellack-Boom

Unsere Nägel orientieren sich diesen Herbst am Menü unseres Lieblingscafés: Caramel Nude Nails (+943 %) und Raspberry Jelly Nails stehen ganz oben auf der Liste. Wer es auffälliger mag, setzt auf elegante Chrome- und Cat-Eye-Effekte. Der absolute Überflieger? Polka Dot Cat Eye Nails mit einem Suchwachstum von 1585 %!

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Ganzheitliche Skincare und Dessert-Düfte

Parfums müssen 2026 warm, nostalgisch und beruhigend sein. Düfte wie Marshmallow Perfume (+248 %) und Milky Perfume hüllen uns ein wie eine weiche Decke und duften unwiderstehlich nach einem kleinen Dessert.

Die Pflegeroutine weitet sich heuer von Kopf bis Fuß aus. Unsere Körperpflege wird so aufwendig wie unsere Gesichtspflege – von Kopfhaut-Peelings bis hin zu Retinol Body Lotions (+144 %). Gleichzeitig wandert der Trend von außen nach innen: "Skin Foods" wie Bone Broth (+782 %), Rosmarinwasser für die Haare und einfache Küchenzutaten für DIY-Masken bringen unseren Glow von innen zum Strahlen.

Pinterest Beauty Guides: Digitale Styling-Hilfe

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Um die Umsetzung zu erleichtern, rollt die Plattform zeitgleich ein neues Feature aus: Die neuen Beauty Guides (bereits für iOS in den USA, bald auch bei uns). Mit einem Klick auf "Get the Guide" bei Hair- oder Nail-Pins erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, passende Produktempfehlungen zum Shoppen und sogar konkrete Tipps, was Sie beim nächsten Salon-Besuch sagen müsseb, um genau diesen Look zu bekommen.