Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Fordern Sie keine Entscheidungen, überdenken Sie lieber Ihre Haltung!

Fordern Sie keine Entscheidungen, überdenken Sie lieber Ihre Haltung! Beruf: Erst alles gründlich klären, statt Pläne um jeden Preis durchzuziehen.

Erst alles gründlich klären, statt Pläne um jeden Preis durchzuziehen. Fitness: Nicht zu voreilig! Nehmen Sie sich endlich mehr Zeit zum Nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Probleme könnten sich heute zuspitzen. Cool bleiben, nicht streiten!

Probleme könnten sich heute zuspitzen. Cool bleiben, nicht streiten! Beruf: Sturheit und Eigensinn sind nur destruktiv. Handeln Sie kooperativ!

Sturheit und Eigensinn sind nur destruktiv. Handeln Sie kooperativ! Fitness: Schonen Sie sich und scheuen Sie sich nicht, Unterstützung anzunehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Zurückhaltung! Keine Grundsatzdiskussionen über Beziehungsfragen!

Zurückhaltung! Keine Grundsatzdiskussionen über Beziehungsfragen! Beruf: Gehen Sie mit Widerspruch diplomatisch um! Lieber mal einlenken!

Gehen Sie mit Widerspruch diplomatisch um! Lieber mal einlenken! Fitness: Immer mit der Ruhe! Länger nachdenken, gut zuhören, genau schauen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Treten Sie bloß nicht zu fordernd auf! Darauf reagiert man allergisch.

Treten Sie bloß nicht zu fordernd auf! Darauf reagiert man allergisch. Beruf: Wenn Sie kooperativ mitwirken, können Sie sich viel eher einbringen.

Wenn Sie kooperativ mitwirken, können Sie sich viel eher einbringen. Fitness: Schonen Sie Ihre Nerven! Wer locker bleibt, hat heute mehr Energie.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wer streitet und kämpft, hat nichts zu gewinnen. Daher Ruhe bewahren!

Wer streitet und kämpft, hat nichts zu gewinnen. Daher Ruhe bewahren! Beruf: Stecken Sie zurück! Auf andere zu hören, ist bestimmt konstruktiver.

Stecken Sie zurück! Auf andere zu hören, ist bestimmt konstruktiver. Fitness: Runter vom Gas, um tief durchzuatmen und alles gelassener zu nehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wittern Sie eine neue Chance? Gehen Sie äußerst behutsam damit um!

Wittern Sie eine neue Chance? Gehen Sie äußerst behutsam damit um! Beruf: Pragmatismus ist heute zu wenig. Sehen Sie sich alles viel genauer an!

Pragmatismus ist heute zu wenig. Sehen Sie sich alles viel genauer an! Fitness: Tanken Sie Kraft und Kondition! Ein guter Tag auch für Therapien.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sehnen Sie sich nach Harmonie? Dann sagen Sie endlich vorbehaltlos ja!

Sehnen Sie sich nach Harmonie? Dann sagen Sie endlich vorbehaltlos ja! Beruf: Schneller Erfolg ist heute weniger wichtig. Gründlichkeit hat Vorrang.

Schneller Erfolg ist heute weniger wichtig. Gründlichkeit hat Vorrang. Fitness: Innehalten und Ruhe bewahren, um alles sorgfältiger zu überdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nicht wieder zu stürmisch! Damit könnte man sich überfordert fühlen.

Nicht wieder zu stürmisch! Damit könnte man sich überfordert fühlen. Beruf: Lenken Sie doch strategisch ein, statt auf Ihrer Meinung zu bestehen!

Lenken Sie doch strategisch ein, statt auf Ihrer Meinung zu bestehen! Fitness: Aktiv und entschlossen durch den Tag! Aber kooperativ und achtsam!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Echter Zusammenhalt ist gefordert. Daher viel ernsthafter zur Sache!

Echter Zusammenhalt ist gefordert. Daher viel ernsthafter zur Sache! Beruf: Bloß keine Schnellschüsse! Genau durchdachte Konzepte sind gefragt.

Bloß keine Schnellschüsse! Genau durchdachte Konzepte sind gefragt. Fitness: Schärfen Sie Ihre Aufmerksamkeit, indem Sie sich tiefer entspannen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Geben Sie der Liebe Zeit, statt ultimative Forderungen zu stellen!

Geben Sie der Liebe Zeit, statt ultimative Forderungen zu stellen! Beruf: Gründlicher nachdenken, überlegt reagieren! Speziell in Geldfragen.

Gründlicher nachdenken, überlegt reagieren! Speziell in Geldfragen. Fitness: Schach der Unruhe! Durchatmen und auf Wesentliches konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wer sich allzu angriffslustig gibt, kann gute Laune schnell verderben.

Wer sich allzu angriffslustig gibt, kann gute Laune schnell verderben. Beruf: Reagieren Sie einsichtig auf Kritik und seien Sie bereit umzudenken!

Reagieren Sie einsichtig auf Kritik und seien Sie bereit umzudenken! Fitness: Gehen Sie möglichst fokussiert vor! Genaue Kontrolle ist unerlässlich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.